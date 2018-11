Adidas: Aufpassen!

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Der Sportartikelgigant (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) aus Mittelfranken befindet sich weiter charttechnisch in einer interessanten Formation. Der Kurs klettert aktuell innerhalb eines Dreiecks seit nun bereits 18 Handelstagen nach oben und läuft in dieser Börsenwoche jetzt die Spitze des Dreiecks an. Sollte dieses nach oben verlassen werden, erhalten wir ein neues Kaufsignal, bei Bruch nach unten werden wir uns eine Shortposition ins Depot legen. Aktuell notiert das DAX Unternehmen bei 207,50 Euro. Die Spannung steigt!

Adidas Tageschart



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.