Adidas: Alarmstufe rot!

Der Sportartikelkonzern aus dem Frankenland ( ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) bereitet seinen Anlegern derzeit wenig Freude!



Die Notierung rutschte in den letzten Handelswochen deutlich ab und gestern sogar unter eine wichtige Unterstützungsmarke, die 200-Tage Linie (blau im Chart). Damit wurde auch unsere spekulative Longposition, welche wir am Mittwoch eröffnet hatten, bei 269 Euro ausgestoppt. Nachdem die Aktie heute morgen fester bei 266,90 Euro eröffnet hatte, verliert sie nun zur Mittagsstunde erneut bis auf aktuell 262,10 Euro. Als letzte Unterstützung fungiert nun das Jahrestief vom 29.01.21, welches bei 259,40 Euro verläuft. Derzeit stehen alle Börsenampeln auf rot!







Adidas Tageschart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.