Adidas – die Aktie ist überfällig…

Glauben Sie, dass die Weltkonjunktur ins Stocken kommt? So, wie es der DAX momentan schon indiziert? Die Daten spielen noch nicht mit. Sollte es aber passieren, so ist eine Aktie definitiv viel zu teuer. Aus unserer Sicht ist sie es ohnehin – Adidas. Wir empfehlen, an einem starken Tag die WKN VA6AM5 . Unsere Ziele bei Adidas: In einer normalen Korrektur 160 Euro, in einer scharfen Korrektur am Markt 120 Euro. Heillos überteuert wäre sie in einer Krise der Weltwirtschaft. Wer mutig ist, schlägt mit 50% der geplanten Short-Summe sofort zu und hofft, oberhalb der 210er-Marke den zweiten Teil zu platzieren.