Adidas: Aktie mit frischem Rekordhoch

Wertpapiere des Sportartikelherstellers Adidas schrauben sich am Dienstag auf frische Jahreshochs auswärts und unterstreichen somit ihre Stärke. Im Markt gelegene Kaufoptionen werden intrday ausgelöst und verstärken sogar die Aufwärtsdynamik bei Adidas.

Die Aufwärtsbewegung der Adidas-Aktie kam in den letzten Monaten merklich ins Stocken und führte zu einer ausgeprägten und vor allem volatilen Handelsphase zwischen grob 178,15 und 219,80 Euro. Seit Ende Dezember aber halten Bullen die Zügel wieder fest in der Hand und verhalfen der Aktie am Dienstag zu frischen Rekordhochs. Eine Auflösung einer solch ausgeprägten Seitwärtsspanne könnte für die nächsten Monate weitere Gewinne zusichern und macht unter günstigen Umständen vielleicht schon jetzt Long-Positionen attraktiv. Insgesamt aber wird die Rally seit Anfang dieser Woche den festeren chinesischen Konjunkturdaten zugeschrieben. Denn ausgerechnet der chinesische Markt ist für Adidas ein elementarer Baustein.

Ausbruchsbewegung gestartet

Aus der technischen Auswertung geht im Wertpapier von Adidas eine Fortsetzung der seit Ende Dezember laufenden Erholungsbewegung hervor, sofern das Wertpapier von Adidas seinen Handelstag mindestens per Tagesschlusskurs - besser Wochenschluss - oberhalb von 220,00 Euro beenden kann. Nur dann steigt die Wahrscheinlichkeit auf eine Fortsetzung der Rally in Richtung des nächsten Zielbereichs um 240,62 Euro merklich an und würde sich für ein längeres Investment anbieten. Als Zugvehikel kann in diesem Fall beispielsweise auf dasFaktor-Zertifikat Long auf Adidas (WKN VA60D4)zurückgegriffen werden.

Bleibt ein Ausbruch über die Hürde von 219,80 Euro auf Wochenbasis aus und das Papier fällt wieder unter die Marke von 215,00 Euro zurück, muss von einem Fehlausbruch ausgegangen werden. In diesem Szenario könnte ein solcher Schritt zu Abgaben zurück auf 208,66 Euro abwärts führen. Bei anhaltender Schwäche könnte es sogar auf ein Niveau von 205,00 Euro weiter abwärts gehen.

Adidas (Tageschart in Euro) Tendenz:

Faktor-Zertifikat Long auf Adidas Strategie für steigende Kurse WKN: VA60D4

Typ: Faktor akt. Kurs: 3,03 - 3,04 Euro

Emittent: Vontobel Ausgabepreis: 3,51 Euro

Basiswert: Adidas AG Richtung: Long

akt. Kurs Basiswert: 221,10 Euro Laufzeit: endlos

Kursziel: 240,62 US-Dollar Faktor: 5,0

Kurschance: + 100 Prozent Vontobel Zertifikate

