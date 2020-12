Adidas-Aktie: Droht jetzt wieder der Crash?

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Obwohl Adidas unter der Corona-Pandemie nicht unerheblich zu leiden hatte, hinterließ die Aktie des Konzerns in diesem Jahr kein allzu schlechtes Bild. Seit dem heftigen Absturz im März freuten die Anleger sich über eine monatelange Erholung, in Folge derer die größten Teile der zuvor eingefahrenen Kursverluste wieder aufgeholt werden konnten. Bis in den vergangenen Monat ging es mit den Kursen langsam aber sich bergauf. Kurzzeitig kratzten die Bullen sogar an der 300-Euro-Linie, welche zuletzt im Januar und damit vor den hiesigen Lockdowns überschritten werden konnte. Nun schein aber etwas die Luft raus zu sein.

Vom 6-Monats-Hoch bei knapp 299 Euro ging es für die Adidas-Aktie in den letzten zwei Wochen in bedenklichem Tempo abwärts. Mittlerweile ist der Titel bei 273,60 Euro angekommen, womit charttechnische Widerstände mehr und mehr aus den Augen verloren werden. Anscheinend fehlte den Bullen der notwendige Biss, um das Papier wieder in höhere Sphären zu befördern. Wirklich zu verdenken ist es ihnen nicht. Wenngleich die Geschäfte wieder deutlich besser laufen als noch im Frühjahr und der Online-Handel boomt, so gibt es dennoch einige Unwägbarkeiten. Eben das verhindert schlicht, dass die Börsianer in einen Kaufrausch verfallen.

Trotz der Korrektur in der zweiten Novemberhälfte befindet die Adidas-Aktie sich weiterhin auf einem ansehnlichen Niveau. Solange die Linie bei 270 Euro nicht nach unten unterschritten wird, ist auch ein langfristiger Abwärtstrend noch lange nicht beschlossene Sache. Am Dienstag gab es grüne Vorzeichen zu sehen, nachdem der Titel sich verdächtig nahe an die Unterstützungszone annäherte. Um 1,07 Prozent ging es für das Papier in Richtung Norden. Das spricht noch lange nicht für eine neue Hausse. Zumindest wäre jetzt aber eine Bodenbildung möglich, was mit Blick auf das herausfordernde Geschäftsjahr durchaus als ein Erfolg gewertet werden könnte.





