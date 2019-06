Adidas – Aktie 2019 vor kompletter Wende

Finanztrends Video zu adidas



Adidas ist 2019 das beste, was der DAX zu bieten hat. Aber ist jetzt die Zeit gekommen, da Adidas vor einer kompletten Wende steht? Lululemon ist in den USA massiv unter Druck, Nike minus 4 Prozent am Mittwoch – die Adidas-Aktie ist ohnehin überkauft, doch jetzt gibt es Gegenwind aus den USA. Wir finden ohnehin, dass Adidas bei 200 Euro absolut ausreichend bezahlt wäre. Wer sehr riskant Unterwegs ist, schaut sich 270er-Inliner an (Oberseite), WKNder Soc. Generale,der UniCredit und den klassischen Put. Adidas ist zu teuer. Bisher wollte das am Markt keiner sehen, aber womöglich ändert sich dies ja nun. Übriges anders als Under Armour – die Aktie gefällt uns viel besser und sie hat ihren Abschwung schon hinter sich.