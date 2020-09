Adidas-Aktie – 1 Milliarde und Sell-Empfehlung!

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Wirklich einfach ist das für Adidas derzeit nicht! Die Corona-Krise hat das Unternehmen getroffen – zuerst mit der Schließung der relevanten chinesischen Filialen und einem Einbruch des China-Geschäfts! Dann eine Absage der US-amerikanischen Sportevents! Das China-Geschäft ist zwar wieder angelaufen – doch Adidas brauchte Geld vom Staat! Um diesen Kredit der KfW zum Teil zurückzuzahlen, hat sich das Unternehmen nun auf dem freien Kapitalmarkt mit Geld eingedeckt.

So konnte Adidas über zwei Anleihen insgesamt 1 Milliarde Euro erhalten. Eine vierjährig laufende Anleihe mit einem Volumen von 500 Millionen Euro und einem Kupon von 0% konnte erfolgreich platziert werden – ebenso eine zweite Anleihe in Höhe von 500 Millionen Euro mit einer Laufzeit von 15 Jahren und einem Kupon von 0,625%! Die Gläubiger scheinen Adidas jedoch sehr großes Vertrauen entgegen zu bringen. Das Angebot war mehr als siebenfach überzeichnet – so wurden nicht alle potenziellen Gläubiger bedient oder mit entsprechend gewünschten Summen ausgestattet!

Bank-Analysten sind jedoch vorsicht! So hat Warburg Research seine Einschätzung für Adidas mit Kursziel 215 auch anlässlich des Vertrags mit Werbefigur Jürgen Klopp beibehalten – die Anlageempfehlung lautet “sell”.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.