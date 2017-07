Adidas AG: Aussichten und Handelsmöglichkeiten für die kommende Woche

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Analyse der Adidas AG Aktie für die kommende Handelswoche 30 / 2017



Nach einer mehrmonatigen Abwärtsbewegung mit Trendcharakter, hat sich nun wieder ein Aufwärtstrend gebildet, welcher auf Tagesbasis schön zu erkennen ist. Bereits in der vorletzten Handelswoche konnte eine entstandene Korrektur innerhalb dieses Trends dafür genutzt werden, um von der anschließenden Wiederaufnahme der Trendrichtung zu profitieren. Derzeit befinden wir uns in einer ähnlichen Situation, sodass in der kommenden Handelswoche erneut von der eventuell einsetzenden Long-Bewegung profitiert werden kann.





In der vergangenen Handelswoche hat die Aktie der Adidas AG zunächst ein neues Hoch mit dem aktuellen Aufwärtstrend beim Preis von ca. 183.26 Euro erzielt und ist anschließend für den Rest der Handelswoche in eine Short-Korrektur gewechselt. Diese läuft nun auf einen interessanten Preisbereich zu, in welchem mit einem Kaufimpuls und damit der Wiederaufnahme der Trendrichtung gerechnet werden kann. Besonders interessant ist der Preis von ca. 176.50 Euro, da hier aufgrund des bisher wenig gehandelten Volumens, mit einer Ablehnung des Preises gerechnet werden darf. Das gleiche gilt für den etwas darunter liegenden Preis von ca. 175.40 Euro.Erreicht der Kurs im Laufe der nächsten Handelswoche also einen dieser Preise, sollte auf ein Long-Signal, bspw. im Form einer Umkehrformation, geachtet werden. Kann ein Einstieg realisiert werden, sollte der Stop-Loss unterhalb der genannten Preise liegen, sprich unter ca. 176.50 Euro bzw. 175.40 Euro. Das jeweilige Handelsziel befindet sich dann beim letzten Hoch des derzeitigen Aufwärtstrends, also beim Preis von ca. 183.26 Euro. Kann dieses Hoch herausgenommen werden, liegt das nächste Ziel beim Preis von etwa 185.80 Euro. Es ist jedoch ratsam, bereits beim Erreichen des ersten Handelsziels, den Stop-Loss mindestens auf Break-Even zu ziehen und einen Teilverkauf zu tätigen. Beim zweiten Zielbereich, sollte sogar über eine vollständige Schließung der Position nachgedacht werden, da hier mit einer hohen Wahrscheinlichkeit verstärkt Verkäufer in den Markt kommen könnten.