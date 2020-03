Adidas: Nach 50 Prozent Verlust jetzt eine Erholung?

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Die Kursverluste an den Aktienmärkten haben sich auch zu Beginn dieser Handelswoche weiter fortgesetzt, allerdings scheinen Anleger wieder etwas Hoffnung zu schöpfen und angesichts der massiven Intervention von Regierungen und Notenbanken bei Wertpapieren zuzugreifen. Ausgerechnet das Papier von Adidas liegt auf einer mehrjährigen Unterstützung auf und könnte mithilfe dieser eine scharfe Gegenbewegung starten.

Bis Januar dieses Jahres kannte das Wertpapier von Adidas nur eine Richtung, und diese war steil gen Norden gerichtet. Dabei erreichte die Aktie ein schwindelerregendes Hoch bei 317,45 Euro. Das entspricht auf Sicht der letzten zwei Jahre einem Kursaufschlag von gut 90 Prozent. Die scharfe Korrektur der letzten Wochen halbierte den Wert des Sportartikelherstellers auf nahezu 160,00 Euro. Doch damit liegt das Wertpapier zugleich auf einer äußerst wichtigen Unterstützung aus den Jahren 2016/2017 und 2018 auf. Womöglich kann dieser Support zu einer temporären Stabilisierung verhelfen.

Märkte weiter unruhig

In China scheint sich die Lage rund um das Corona-Virus etwas zu entspannen, während Europa und die USA noch vor den größten Herausforderungen stehen. Aktionäre griffen im gestrigen Handel trotzdem beim Wertpapier von Adidas zu und hievten die Aktie knapp 5 Prozent ins Plus. Damit scheint das Niveau von 160,00 Euro als Stütze zunächst gut zu funktionieren, weitere Zugewinn auf 195,00 Euro, darüber sogar in den Widerstandsbereich aus 2018 um 218,00 Euro wären jetzt auf Sicht der nächsten Stunden durchaus vorstellbar. Wer an einer potenziellen Erholung teilhaben möchte, kann dies über einen Schein mit einem konstanten Hebel von 5,0 tun. Dazu bietet sich bestens das Faktor Zertifikat Long auf Adidas mit der WKN VA60DX an. Sollte jedoch das runde Unterstützungsniveau von 160,00 Euro nachhaltig aufgegeben werden, würden weitere 35 Prozent Kursverlust auf 120,00 Euro drohen.

Adidas (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Faktor Zertifikat Long auf Adidas Strategie für steigende Kurse WKN: VA60DX

Typ: Faktor akt. Kurs: 0,31 - 0,34 Euro

Emittent: Vontobel Ausgabepreis: 7,010 Euro

Basiswert: Adidas Richtung: Long

akt. Kurs Basiswert: 175,70 Euro Laufzeit: endlos

Kursziel: 0,67 Euro Faktor: 5,0

Kurschance: + 97 Prozent Vontobel Zertifikate

