ActivTrades feiert 20-jähriges Firmenjubiläum und sein bisher erfolgreichstes Geschäftsjahr

ActivTrades erreicht im Jahr des 20-jährigen Firmenjubiläums sein bisher umsatzstärkstes Geschäftsjahr

Unternehmenseigene Trading-Plattform ActivTrader generiert hohen Kundenzuwachs

Weiterhin anhaltende Dynamik im Trading-Bereich erwartet

London, 27. April 2021 - ActivTrades, einer der führenden Anbieter im Handel mit Differenzkontrakten (CFD) und Währungen (Forex), feiert sein 20-jähriges Bestehen mit seinem bisher erfolgreichsten Geschäftsjahr. Hintergrund waren ein großer Zuwachs an Neukunden im Jahr 2020 sowie die an Beliebtheit gewinnende Trading-Plattform ActivTrader.

Das in London ansässige Unternehmen verzeichnete ein enormes Wachstum im Brokerage-Geschäft und damit einhergehend einen Rekordumsatz und -gewinn für das Jahr 2020. Auch der Ausblick auf das laufende Jahr 2021 ist vielversprechend. Nach einem sehr erfolgreichen ersten Quartal erwartet ActivTrades eine anhaltende Geschäftsdynamik für das Gesamtjahr 2021.

„Wir freuen uns, einen wichtigen Meilenstein in der Geschichte unseres Unternehmens mit einem solch fantastischen Geschäftsergebnis feiern zu können", sagte Alex Pusco, Gründer und Geschäftsführer von ActivTrades. „In diesen 20 Jahren haben wir immer die Kundenzufriedenheit in den Mittelpunkt unserer Arbeit gestellt und es ist schön zu sehen, dass die Kunden unsere Bemühungen anerkennen und uns als den Broker ihres Vertrauens wählen."

Das starke Wachstum ist im Wesentlichen auf den Anlegerboom an der Börse im Jahr 2020 sowie die unternehmenseigene Trading-Plattform von ActivTrades zurückzuführen: ActivTrader. Die Plattform kombiniert modernste Technologie und maßgeschneiderte Funktionalität, die exklusiv für ActivTrader-Nutzer entwickelt wurde und die sich im vergangenen Jahr großer Beliebtheit erfreute.

Mit der neuen und unternehmensinternen Funktion 'Pullback Entry‘ können Trader beispielsweise zu einem günstigeren Preis in den Markt einsteigen, indem sie nur dann eine Position eröffnen, wenn sich der Markt zugunsten des Kunden entwickelt. Ein weiteres beliebtes Tool ist die neue 'Progressive Trailing Stop'-Funktion, die den Nutzern hilft, ihre Gewinne zu schützen, indem zusätzliche Ebenen eingerichtet werden können, die ihren ‚Trailing Stop‘-Abstand automatisch verändern, wenn der Markt einen bestimmten (Limit-) Preis erreicht. ActivTrader-Nutzer können auf diese Funktionen direkt über den Server von ActivTrades zugreifen, unabhängig von der Wahl ihres mobilen Endgerätes: Nutzer können beispielsweise über die Web-, Tablet- oder mobile Version einen Zugriff erhalten. Trader müssen die Märkte nicht mehr ständig (online) überwachen, da platzierte Kauforders automatisch ausgeführt werden, auch wenn die mobilen Endgeräte offline sind.

„Wir arbeiten unermüdlich daran, zukunftsweisende Funktionen exklusiv für unsere Kunden zu entwickeln, um ihnen ein erstklassiges Trading-Erlebnis zu bieten", so Pusco. „Derzeit entwickeln wir weitere Tools, die unseren Kunden helfen werden, Jahr für Jahr einen Vorsprung zu erzielen."

Über ActivTrades

ActivTrades wurde 2001 gegründet und ist ein unabhängiger Broker für Forex und Differenzkontrakte (CFDs). Vom Firmensitz in Luxemburg aus bedient ActivTrades einen breiten europäischen Kundenstamm, welcher seit Jahren von einem umfassenden Produktangebot, wettbewerbsfähigen Spreads, kontinuierlicher Innovation, exzellenter technischer Infrastruktur sowie effektivem Risikomanagement profitiert. Eine Nachschusspflicht für die Kunden von ActivTrades wurde bereits im Juli 2013 abgeschafft. Besonderes Augenmerk legt ActivTrades auf eine intensive Kundenbetreuung und ist hierfür rund um die Uhr erreichbar.

CFD sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 77% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

ActivTrades Europe SA, Public Limited Company, ist zugelassen und reguliert durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). ActivTrades Europe SA ist registriert in Luxemburg unter der Nummer B232167.

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.