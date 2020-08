Accor Aktie: Jahrzehnte zurück?

Weitere Suchergebnisse zu "Accor":

Die Coronavirus-Pandemie habe die Welt Jahrzehnte zurückgeworfen („takes the world decades back“) – so Accor bei der Vorlage der Halbjahreszahlen sinngemäß. Da war mir schon klar: Die Zahlen sind nicht gut und sollen mit dieser Einleitung direkt in den Kontext gesetzt werden. Nach dem Motto: Wenn es eine so große Krise gibt, dann sollte man auch bei den Halbjahreszahlen von Accor nicht so viel erwarten. Aber bei dem Geschäftsfeld von Accor = Hotels sah es insbesondere im 2. Quartal 2020 ja wirklich düster aus.

Den neuen Zahlen zufolge hat sich der Umsatz bei Accor im 1. Halbjahr 2020 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum in etwa halbiert: -48,8% auf 917 Mio. Euro hieß es da. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) war mit 227 Mio. Euro im tiefroten Bereich. Keine Frage, dass ein Hotelkonzern wie Accor hier eine Phase durchmacht, in der es in erster Linie darum geht, so wenig wie möglich Geld zu verlieren. Im April hatte Accor Kostensenkungen angekündigt, von denen im 1. Halbjahr 2020 rund 60% umgesetzt worden sind. Fast schon selbstverständlich war es, dass Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufe ausgesetzt wurden. Positiv fällt die beachtliche Cash-Position von Accor aus, die per 30.6.2020 bei 2,4 Mrd. Euro gelegen haben soll.

