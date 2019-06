Abwartende Haltung vor G20-Gipfel

Unmittelbar vor dem G20-Treffen in Japan wagen sich die Anleger kaum aus der Deckung. Hatten die Hoffnungen auf eine Annäherung zwischen den USA und China dem DAX in den vergangenen zwei Tagen noch etwas Rückenwind verliehen, tritt er am Freitag bei rund 12.300 Punkten auf der Stelle.Zu unberechenbar scheint ihnen die Entwicklung im Handelskonflikt und insbesondere das (Twitter-)Verhalten von Donald Trump. Also lieber Ball flach halten, denken sich wohl die meisten.In Asien hingegen überwog am Morgen die Skepsis - der Leitindex der Börse Shanghai, der SSE Composite, fiel um knapp ein Prozent. Der japanische Nikkei Index verlor 0,5 Prozent. Die Futures auf die US-Indizes Dow, S&P und Nasdaq sind vorbörslich leicht im Plus.Während am Devisenmarkt Ruhe herrscht und der Euro gegenüber dem USD wenig verändert bei 1,137 US-Dollar notiert, legt der Goldpreis auf 1.413 US-Dollar zu. Zu Wochenbeginn hat der Preis für das gelbe Edelmetall bei 1.439 Dollar den höchsten Stand seit fast sechs Jahren markiert. Die geopolitischen Sorgen und die Aussicht auf sinkende Zinsen in den USA haben den Goldpreis aus seiner Lethargie befreit und sorgen dafür, dass Gold wieder glänzt.Die Preise für schwarzes Gold verbilligen sich vor dem Wochenende etwas. Unsicherheit herrscht angesichts des in der kommenden Woche (Montag und Dienstag) stattfindenden Opec-Treffens. Fraglich ist, ob die Opec und Russland ihre Produktionskürzungen verlängern bzw. ausweiten.Heute war es soweit – die Volkswagen-Nutzfahrzeugtochter Traton feierte ihrBörsendebüt. Zu 27 Euro wurden die Aktie ausgeteilt und damit am unteren Ende der Preisspanne (27 - 33 Euro). Um die Mittagszeit notiert die Aktie des Börsenneulings bei 26,69 Euro knapp unter dem Ausgabepreis.Der Ausgabepreis entspricht einer Bewertung der Dachgesellschaft der Lkw- und Bushersteller MAN und Scania von 13,5 Milliarden Euro – deutlich weniger als einst erhofft. Es ist der zweite Anlauf für das IPO – eigentlich sollte die Lkw-Sparte schon vor Ostern an die Börse gehen. Das Vorhaben wurde aber mit Verweis auf das schwache Marktumfeld im März überraschend auf Eis gelegt. Nach längerem Hin und Her fiel die Entscheidung für einen neuen Anlauf – allerdings mit Abstrichen bei Emissionsvolumen und Firmenwert.Geschafft – die Deutsche Bank hat auch den zweiten Teil des US-Stresstests bestanden. Das gab die US-Notenbank am Donnerstagabend bekannt. Das zeigt, dass Deutschlands größtes Bankhaus Fortschritte erzielt hat, war zu hören. Noch im vergangenen Jahr war das DAX-Unternehmen als einziges Institut durchgefallen. Das kommt an der Börse gut an – die Aktie setzt den Anstieg der vergangenen Tage fort und gewinnt 2,6 Prozent auf 6,80 Euro.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.