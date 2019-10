Abwarten vor Fed-Zinsentscheid

Die Spannung steigt: Um 19 Uhr gibt die US-Notenbank Fed das Ergebnis ihrer Sitzung bekannt. Am Markt wird im Vorfeld fest mit einer weiteren Senkung des Leitzinses um 0,25 Prozentpunkte gerechnet. Entscheidend dürfte auch sein, welche Signale die US-Notenbank für die zukünftige Geldpolitik sendet. Legt die Fed nach einer weiteren Zinssenkung erstmal eine Pause ein und wenn ja, wie viel Zeit benötigt sie, um die bisherigen geldpolitischen Maßnahmen zu bewerten?„Die meisten Anleger werden angesichts der wichtigen Fed-Sitzung am Abend, die ein gewisses Enttäuschungspotenzial im Hinblick auf Hinweise der Notenbank bezüglich zukünftiger Zinssenkungsschritte birgt, eher vorsichtig bleiben“, so Thomas Metzger, Head of Asset Management beim Bankhaus Bauer. Dementsprechend verhalten die Bewegung beim DAX bis zum Mittag: Gegenüber dem gestrigen Schlusskurs verliert der Deutsche Leitindex rund 0,2%, hält sich aber über der Marke von 12.900 Punkten.Auch aus Übersee kommen wenig Impulse. In den USA üben sich die Anleger vor der Fed-Entscheidung ebenso in Geduld, Dow Jones und S&P 500 schlossen mit -0,1%. Bei den Futures auf die US-Indizes herrscht am Mittag nahezu Stillstand.Lediglich bei Einzeltiteln aus der ersten Börsenreihe gibt es dank frischer Quartalszahlen mehr Bewegung.So fiel die Aktie der Deutschen Bank in der Spitze um rund -6% und bildet damit das Schlusslicht im DAX. Aufgrund des Konzernumbaus waren die Erträge im vergangenen Quartal um etwa 15% zurückgegangen. Gleichzeitig schlägt nach Steuern ein Verlust von 832 Millionen Euro zu Buche. Besonders deutlich fielen die Gewinneinbußen bei der Investmentsparte und der Vermögensverwaltung aus, wo der Gewinn um 73% beziehungsweise 39% zurückging.Erfreuliche Nachrichten dagegen bei Bayer: Der Konzernumsatz konnte im dritten Quartal um 5% gesteigert werden, der bereinigte operative Gewinn stieg um 7,5%. Operativ liegt Bayer damit im Plan und bestätigte seine Jahresziele. Für die Bayer-Aktie geht es daraufhin um über 2% nach oben, obwohl zusätzlich mitgeteilt wurde, dass sich die Zahl der Glyphosat-Klagen deutlich erhöht hat. So beläuft sich die Zahl der Klagen in den USA mittlerweile auf etwa 42.700. Bayer zeigte sich jedoch optimistisch, die juristischen Streitigkeiten vernünftig und wirtschaftlich sinnvoll abzuschließen.Der Wolfsburger Autokonzern konnte sein operatives Ergebnis in den ersten neun Monaten des Jahres fast um ein Viertel auf rund 13,5 Milliarden Euro steigern. Beim Umsatz verbucht Volkswagen einen Zuwachs von 7% auf fast 187 Milliarden Euro. Dabei profitiert Volkswagen vom Boom um die neuen SUV’s, die teurer verkauft werden können als herkömmliche PKW. Die Volkswagen-Aktie klettert am Mittwoch etwas über 1% auf etwa 175,70 Euro.Auch eine weitere Nachricht vom Automarkt ließ Anleger am Mittwoch aufhorchen: Fiat Chrysler und der Peugeot-Konzern PSA bestätigten Medienberichten über Fusionsgespräche. So befinde man sich in „laufenden Diskussionen“ um einen möglichen Zusammenschluss mit dem Ziel, einen weltweit führenden Mobilitätskonzern zu bilden. Erst im Sommer hatte Fiat Chrysler mit Renault geflirtet, sein Fusionsangebot dann aber überraschend zurückgezogen. Bei den Aktionären von Fiat Chrysler und Peugeot sorgen die Gespräche bis dato für gute Laune: Beide Aktien legen kräftig zu.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.