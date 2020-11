Nach dem Absturz: Tradingchance mit Alibaba-Calls

Weitere Suchergebnisse zu "Alibaba Group Holding":

Wie die Aktien aller Internetgiganten, legte auch die Aktie des im Jahr 1999 gegründeten chinesischen Online-Händlers, der mittlerweile zum Multikonzern angewachsen ist, Alibaba (ISIN: US01609W1027), in den vergangenen Monaten massiv zu. Verzeichnete die Aktie an der NYSE noch am 24.3.20 bei 170 Euro ein Jahrestief, so konnte sie sich bis zum 27.10.20, als sie ein Allzeithoch bei 319 USD erreichte, nahezu verdoppeln. Nach dem geplatzten Rekord-IPO des chinesischen Bezahldienstleisters Ant Group, an dem Alibaba wesentlich beteiligt ist, stürzte die Alibaba-Aktie auf bis zu 281 USD ab.

Risikobereite Anleger, die von einer baldigen Wiederaufnahme des Kursanstieges ausgehen und den Kurseinbruch der Alibaba-Aktie als Übertreibung einschätzen, könnte nun ein günstiger Zeitpunkt für eine Investition in Long-Hebelprodukte gekommen sein.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 280 USD

Der J.P.Morgan-Call-Optionsschein auf die Alibaba-Aktie mit Basispreis bei 280 USD, Bewertungstag 15.1.21, BV 0,1, ISIN: DE000JM38LB6, wurde bei der Kursindikation von 290,50 USD und dem Euro/USD-Kurs von 1,167 USD mit 2,44 – 2,49 Euro gehandelt.

Gelingt der Alibaba-Aktie in spätestens einem Monat ein Anstieg von 6,71 Prozent auf 310 USD, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 3,36 Euro (+35 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 270,131 USD

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Alibaba-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 270,131 USD, BV 0,1, ISIN: DE000UE2SUF4, wurde beim Aktienkurs 290,50 USD mit 1,85 – 1,87 Euro gehandelt.

Kann sich Alibaba-Aktie auf 310 USD steigern, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 3,42 Euro (+83 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 261,0163 USD

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Alibaba-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 261,0163 USD Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PD0QM03, wurde beim vorliegenden Aktienkurs mit 2,67 – 2,72 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Alibaba-Aktie auf 310 USD wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 4,19 Euro (+54 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Alibaba-Aktien oder von Hebelprodukten auf Alibaba-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Finanztrends Video zu Alibaba Group Holding



mehr >

Walter Kozubek