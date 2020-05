Abflüsse in Schwellenländer- und Unternehmensanleihenfonds im 1. Quartal

Der Deutsche Fondsverband (BVI) berichtete, dass im ersten Quartal deutsche Fondsanleger 2,1 Milliarden Euro aus Schwellenländer-Anleihenfonds und 0,6 Milliarden Euro aus Unternehmens-Anleihenfonds herauszogen haben. Insgesamt sind jedoch Zuflüsse in Anleihenfonds von 0,6 Milliarden Euro zu verzeichnen. Insbesondere die Fonds mit Euro-Anleihen konnten einen Zufluss von 4,3 Milliarden Euro verbuchen.

In Anleihenfonds sind insgesamt 201,6 Milliarden Euro investiert. In den bei deutschen Anlegern sehr beliebten Mischfonds werden sogar 275 Milliarden Euro verwaltet. Je nach Ausgestaltung des Mischfonds kann ein hoher prozentualer Anteil in Anleihen investiert werden. In die Zahlen flossen auch die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die internationalen Anleihenmärkte im März ein. Die Fondsanalysten von Scope berechneten vor allem für Euro-Hochzinsanleihenfonds im ersten Quartal einen Verlust von 13,76 Prozent. Besonders gut schnitten US-Dollar Anleihenfonds mit einem Gewinn von 3,5 Prozent ab.

