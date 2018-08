Abercrombie & Fitch: Das erfreut die Bullen!

Das US-amerikanische Modeunternehmen Abercrombie & Fitch wurde im gestrigen Handel mit einem Aufschlag von rund zehn Prozent gehandelt. Grund hierfür ist nicht etwa ein überraschendes Quartalsergebnis oder ein Anstieg der Gewinnprognose. Vielmehr kam die Nachricht über den Ausstieg des bekannten Investors David Einhorn positiv an. Der Gedanke dahinter: Jetzt, da das Management nicht mehr von den Ideen des Investors beeinflusst werden kann, können die Strategien des Unternehmens ungestörter umgesetzt werden.

Bayer und der Glyphosat-Schock: Das sind die Ziele im Chart

Im Tageschart konnte damit die fallende Widerstandslinie signifikant gebrochen werden. Diese wurde in der Konsolidierung der übergeordneten Aufwärtsbewegung seit April 2018 etabliert. Zuvor stieg der Wert der #Aktie um rund 150%. Der Kurs schloss nun erstmals über dem Hochpunkt des Beginns der Konsolidierung.

Falls die Bullen nun auch einen möglichen Retest unbeschadet überstehen und sie auch die psychologisch wichtige $30-Marke nicht abschreckt, ergibt sich ein erstes Potenzial für Kurse in Richtung des signifikanten Hochpunktes aus dem Jahr 2016 ($32.44).

Falls sich wiederum herausstellen sollte, dass die genannte Nachricht nur ein Strohfeuer ist und die Bären wieder übernehmen, besteht die Gefahr einer Doppeltop-Bildung im Wochenchart. In diesem Fall richtet sich der Blick dann Richtung 200-Tagelinie bei aktuell $22.57.

Abercrombie & Fitch - Wochenchart-









Abercrombie & Fitch - Tageschart-









Über den Autor:

Dr. Hamed Esnaashari ist Humanmediziner und Facharzt für Chirurgie. ­Seine Leidenschaft für die Finanzmärkte mit dem Schwerpunkt Edel­metalle entdeckte er bereits im Studium. In den Jahren seines aktiven Handels entwickelte er das Formationstrader-Handelssystem, dass er später mit seinem Geschäftspartner Silvio Graß verfeinerte.

Als Gründer der Formationstrader GbR analysiert er in seinen täglichen ­Videos die Rohstoff-, und Finanzmärkte. Gemeinsam mit Silvio Grass ­bietet er privaten und institutionellen Börsenteilnehmer ein Investment- und ­Trading-Coaching.

Neben seinen Tätigkeiten an den Finanzmärkten ist er Mitbegründer und Finanzleiter der in Hong Kong ansässigen Firma „LTB Limited“, die eine neuartige Traingsbox inklusive Curriculum für Studierende und Chirurgen/-innen in der Weiterbildung produziert.