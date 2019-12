Abenteuer im Bergbau gibt es noch

So entdeckte jetzt ein Bergbauunternehmen eine mögliche spanische Goldstraße im Dschungel von Ecuador





Im dichten Dschungel in den Anden in Ecuador entdeckte das Team von Aurania Resources die Reste einer Straße, die vermutlich dazu diente, Goldbarren von zwei Bergbauzentren zu transportieren. Aus historischen Aufzeichnungen geht hervor, dass dies die Straße sein könnte, auf der das Gold zur Hauptstadt Quito gebracht wurde. Und hier arbeitet Aurania Resources an seinem Lost Cities-Cutucu-Projekt auf der Suche nach Gold und Kupfer und kann bereits schöne Bohrergebnisse für sich verbuchen.







So kommt der Erfolg eines Goldunternehmens auch mal durch das Studieren alter historischer Aufzeichnungen. Manchmal kommt der Erfolg auch indem man sich auf besondere Länder konzentriert. Nicht nur Ecuador, sondern auch die Mongolei zählt zu den Exoten im Bergbau. Ist sie doch kein Land so dünn besiedelt wie die Mongolei. Aus politischer und rechtlicher Sicht war das Land noch nicht so gefestigt. Doch die Regierung hat die Bedeutung des Bergbaus jetzt erkannt und unterstützt die Unternehmen.







So arbeitet nun die Regierung beispielsweise mit Steppe Gold zusammen. Das sogenannte Gold-2-Programm der Regierung wird von Steppe Gold umgesetzt. Und die Gesellschaft wird in Kürze mit der Produktion von Gold und Silber auf seinem Ato-Goldprojekt starten. Die Kosten sind niedrig, was erfreulich ist. Denn bei Cash-Kosten von 333 US-Dollar je Feinunze Gold kann ein niedriger Goldpreis nicht belasten. Und ein hoher Goldpreis ist natürlich ein besonderes Plus für das Unternehmen. Auch ist das Team bewährt und die Finanzlage bestens. Rund 150.000 Unzen Gold jährlich sollen produziert werden. Alles in allem sehr gute Voraussetzungen für einen erfolgreichen Minenstart.







Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Aurania Resources (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/aurania-resources-ltd/) und Steppe Gold (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/steppe-gold-ltd/).







