Aareal Bank: Wieder auf Kurs?

Weitere Suchergebnisse zu "Aareal Bank":

Die Aareal Bank Gruppe sitzt in Wiesbaden, agiert aber global. Konkret: Die Aareal Bank bietet Finanzierungen von gewerblichen Immobilien, insbesondere von Bürogebäuden, Hotels, Shoppingcentern sowie Logistik- und Wohnimmobilien. "Aus operativer Sicht war das Geschäftsjahr 2016 erneut ein starkes Jahr für die Aareal Bank Gruppe. Wir haben wieder geliefert, was wir versprochen haben", wurde Vorstandschef Hermann J. Merkens vor wenigen Wochen per Pressemitteilung zitiert. Vorstand und Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung am 31. Mai daher die Zahlung einer Dividende von 2,00 Euro je Aktie (Vorjahr: 1,65 Euro je Aktie) vorschlagen. Zu beachten ist somit, dass die Aktie der Aareal Bank am Tag darauf, sprich am 1. Juni, ex dividende notieren wird. Die Analysten der Deutschen Bank haben das Kursziel für die Aktie der Aareal Bank vor Zahlen zum ersten Quartal von 41 auf 43 Euro angehoben. Man rechne beim Immobilienfinanzierer mit nur geringen Ausfällen aus dem Kreditgeschäft. Die Zahlen nach dem ersten Quartal wird die Aareal Bank übrigens am 11. Mai bekannt geben.



Zurück im Trendkanal



Zum Chart. Wie eingangs erwähnt, bewegt sich die Aktie der Aareal Bank seit Sommer des vergangenen Jahres in einem Aufwärtstrendkanal. Die untere Begrenzungslinie des Trendkanals verläuft aktuell bei etwa 35,40 Euro. Kurzzeitig fiel der Kurs aus diesem Trendkanal. Allerdings handelte es sich hierbei um einen fehlerhaften Ausbruch, denn der Kurs konnte wieder zurückkehren in den Trendkanal. Mit einem Faktor-Zertifikat Long auf Aareal Bank (WKN VS1XW4) können kurzfristig orientierte wie risikofreudige Anleger, die von einer in den kommenden Mai-Wochen schnell steigenden Aktie der Aareal Bank ausgehen, mit einem Hebel von 3 überproportional davon profitieren. Sollte die Aktie der im MDAX notierten Aareal Bank indes den Trendkanal erneut nach unten verlassen, scheint ein sofortiger Ausstieg aus dem Zertifikat ratsam.

Tageschart: Aareal Bank (in Euro)