Aareal Bank: Chance von 112 Prozent

Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist nach eigenen Angaben einer der führenden internationalen Immobilien-Spezialisten. Sie ist mit Mitarbeitern aus über 30 Nationen in Europa, in Nordamerika und in Asien vertreten. Konkret: Die Aareal Bank bietet Finanzierungen von gewerblichen Immobilien, insbesondere von Bürogebäuden, Hotels, Shoppingcentern sowie Logistik- und Wohnimmobilien. Das besondere Alleinstellungsmerkmal der Aareal Bank ist nach eigenen Angaben die Kombination aus lokaler Marktexpertise und branchenspezifischem Know-how. Die Aktie der im MDAX notierten Aareal Bank scheint mit einem für 2018 geschätzten Gewinnvielfachen von 11,9 moderat bewertet. Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für die Aktie der Aareal Bank nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 41,90 Euro belassen. Die positive Einschätzung der Analysten bezüglich der Kapitalausstattung sowie der operativen Flexibilität des Immobilien-Finanzierers sei bestätigt worden.



Seit Juli des vergangenen Jahres bewegt sich die Aktie der Aareal Bank in einem mittelfristigen Aufwärtstrendkanal. Die untere Begrenzungslinie des Trendkanals verläuft aktuell bei etwa 34,50 Euro. Bei exakt 34,15 Euro wurde das aktuelle Jahrestief markiert. Mit einem Mini Future Long (WKN SE74LS) können risikobereite Anleger, die von einer steigenden Aktie der Aareal Bank ausgehen, mit einem Hebel von 6,0 überproportional davon profitieren. Der Abstand zur Stop-Loss-Barriere beträgt aktuell 13 Prozent. Bitte beachten Sie: Der Einstieg in diese spekulative Position sollte stets mit einem risikobegrenzenden Stoppkurs erfolgen! Dieser kann unter dem aktuellen Jahrestief im Basiswert bei 34,05 Euro platziert werden. Im Mini Future Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 0,47 Euro. Ein mittelfristiges Kursziel für die Aktie der Aareal Bank kann bei 41,90 Euro liegen. Das Chance-Risiko-Verhältnis bei dieser Trading-Idee beläuft sich somit auf 5,3 zu 1.

Tageschart: Aareal Bank (in Euro)