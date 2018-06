Aareal Bank-Aktie: Shortseller Millennium International Management steigert Netto-Leerverkaufsposition - Aktiennews

Weitere Suchergebnisse zu "Aareal Bank":

Wiesbaden (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Millennium International Management LP steigert Shortposition in Aktien der Aareal Bank AG:



Die Hedgefonds-Manager von Millennium International Management LP haben ihr Short-Engagement in den Aktien des Immobilienfinanzierers Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) ausgebaut.



Die Leerverkäufer von Millennium International Management LP haben am 30.05.2018 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,78% auf 0,81% der Aktien der Aareal Bank AG angehoben.



0,81% Old Mutual Global Investors (UK) Limited (24.05.2018)0,81% Millennium International Management LP (30.05.2018)0,60% Citadel Europe LLP (28.05.2018)Damit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds derzeit insgesamt Netto-Leerverkaufspositionen in Höhe von mindestens 2,22% der Aareal Bank-Aktien. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht meldepflichtig nicht berücksichtigt.XETRA-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:37,60 EUR +0,35% (04.06.2018, 12:35)Tradegate-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:37,58 EUR -0,29% (04.06.2018, 12:50)ISIN Aareal Bank-Aktie:DE0005408116WKN Aareal Bank-Aktie:540811Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:ARLNasdaq OTC Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:AAALFDie Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) ist ein auf den Immobiliensektor spezialisiertes Bankhaus mit Hauptsitz in Wiesbaden. Unter seinem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank der institutionellen Wohnungswirtschaft Dienstleistungen und Produkte für die Verwaltung von Wohnungsbeständen sowie für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs. (04.06.2018/ac/a/d)