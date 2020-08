Aareal Bank Aktie: Gewinneinbruch!

Weitere Suchergebnisse zu "Aareal Bank":

Es war wohl keine Überraschung, dass bei der Aareal Bank im 2. Quartal 2020 der Gewinn eingebrochen ist. Am Donnerstag gab es dazu konkrete Zahlen vom Unternehmen. Demnach sank das Konzernbetriebsergebnis in Q2 2020 auf nur noch 2 Mio. Euro nach 61 Mio. Euro im Vorjahresquartal. Da negative Steuern anfielen („Aktivierung von latenten Steuern aus nicht genutzten Verlustvorträgen“), lag das Konzernergebnis sogar etwas höher, und zwar bei 9 Mio. Euro. Das war ein knappes Viertel des Konzernergebnisses vom Vorjahresquartal (41 Mio. Euro).

Wenn das 1. Halbjahr 2020 betrachtet wird, dann ergab sich da ein den Stammaktionären zurechenbares Konzernergebnis von 7 Mio. Euro – was ungefähr ein Zehntel des Wertes vom Vorjahreszeitraum (72 Mio. Euro) war. Was gut aussieht: Die CET 1 Kernkapitalquote (= „harte“ Kernkapitalquote) wird zum Ende des 2. Quartals 2020 mit 19,8% angegeben, was sich sehen lassen kann. In Bezug auf das Gesamtjahr hält die Aareal Bank ein Betriebsergebnis im zweistelligen Millionenbereich („mittlerer bis oberer“ Bereich) „weiterhin für erreichbar“. Dies unter der Annahme einer „kontinuierlichen Normalisierung des globalen Wirtschaftsgeschehens“, wie es in der Mitteilung vom Donnerstag hieß.





