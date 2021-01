A, H oder D – Buchstabensalat bei Smart Home-Spezialist Haier

An Einfallsreichtum mangelt es den wikifolio-Tradern wahrlich nicht. Im Ranking der am häufigsten gehandelten Aktien tauchen immer wieder neue, spannende Werte auf, die viele Investoren bis dahin wahrscheinlich noch gar nicht auf dem Schirm hatten.

In den vergangenen Tagen zum Beispiel stand die Aktie von Haier Smart Home des Öfteren auf der Kaufliste der Trader. Dabei handelt es sich um einen chinesischen Anbieter von Haushaltsgeräten, der sich auf Smart-Home-Lösungen spezialisiert hat. Die Aktie ist seit gut zwei Jahren an den deutschen Börsen gelistet und notierte lange Zeit an der Schwelle zum Penny Stock. Nach einem Jahrestief bei unter 0,60 Euro kehrte der Titel im Dezember wieder an die Ein-Euro-Marke zurück. Und dann ging plötzlich die Post ab.

Deutlicher Abschlag der D-Aktie

Innerhalb von nur zwei Wochen schoss der Kurs um 100 Prozent nach oben. wikifolio-Trader Christian Scheid ( Scheid ) macht dafür unter anderem die Erwähnung in einem einflussreichen Börsenbrief verantwortlich. Trotz der Kursverdopplung betrachtet er die Aktie aber immer noch als „klassische Spezialsituation“, weshalb er Haier Smart Home Ende des Jahres auch in sein auf Allzeithoch notierendes wikifolio Special Situations aufgenommen hat.



Einige wenige Stücke wurden am Dienstag zwar mit 76 Prozent verkauft, der Großteil der Position ist aber weiter im Depot. „Das Unternehmen ist seit dem 23. Dezember auch in Hong Kong notiert (H-Aktie, aktueller Kurs 3,30 Euro), während die D-Aktie in Deutschland aktuell rund 1,60 Euro kostet. Dann gibt es noch die A-Aktie, die in China notiert (aktueller Kurs: 4,09 Euro). Die Abschläge der D-Aktie zur A-Aktie und zur H-Aktie sind deutlich zu hoch - zumal die D-Aktie die gleichen Rechte verbrieft“, erklärte der Trader gestern Mittag die Story hinter dem neuen Trader-Liebling. Um eine komplette Angleichung zu erreichen, müsste seiner Meinung nach eine Möglichkeit gefunden werden, die D-Aktien in H- oder A-Aktien zu konvertieren. Obwohl es die wohl (noch) nicht gibt, erscheint ihm der aktuelle Abschlag noch immer „entschieden zu hoch“.

Axel Albietz ( TraderOnkel ) hat den chinesischen Ableger schon länger im Fokus. Im Mai 2020 gelang ihm bei seinem ebenfalls auf Rekordstand liegenden wikifolio AA+ Master-Trading ohne Hebel fast am Allzeittief der Einstieg, was die perfekte Basis für einen erfolgreichen Kurzfrist-Trade war. Seit Ende August ist die D-Aktie sogar durchgängig in seinem Depot. Der Bestand wurde dabei bis zum Jahresende sukzessiv angehoben. Trotz Gewinnmitnahmen (bis zu 81 Prozent) und den heute zu sehenden Kursabschlägen ist Haier Smart Home mit Abstand der größte Titel des Portfolios. Auch Albietz geht davon aus, dass sich die Kurse der aus Sicht von Anteilseignern gleichberechtigten Aktiengattungen mittelfristig angleichen werden. Der aktuelle Abschlag von rund 75 Prozent biete ein Chancen-Risiko-Verhältnis, das seinesgleichen suche: „Ich denke, es ist nur eine Frage der Zeit, bis einige Börsenbriefe oder ähnliches dieses Thema aufgreifen werden. Manchmal liegt das Geld an der Börse einfach auf der Straße, jedoch sind diese Gelegenheiten sehr selten und man muss konsequent die richtigen Schlüsse ziehen und dann auch entschlossen handeln“, zeigt sich Albietz optimistisch und entschlossen.

In dem erst im Juni eröffneten wikifolio Tech Victory von Martin Pillat (Grantelbart ) ist die D-Aktie der Chinesen sogar mit einem Depotanteil von 20 Prozent vertreten. Der Trader sucht hier nach wachstumsstarken, disruptiven Aktien von Technologiefirmen, die fundamental unter ihrem wahren Wert gehandelt werden. Nach dem Ende 2020 erfolgten Einstieg bei Haier Smart Home ist der Trader mit der jüngsten Performance sehr zufrieden: „Nachdem kurz vor Weihnachten das Listing der H-Shares in Hong Kong erfolgreich abgeschlossen werden konnte, war klar, dass hierdurch auch die komplett gleichberechtigten deutschen D-Shares deutlich mehr Aufmerksamkeit bekommen würden“. Sein Musterdepot konnte dadurch den bislang sehr imposanten Höhenflug weiter fortsetzen. In nur sieben Monaten gelang ein Wertzuwachs von über 200 Prozent.

