AXA-Capped Bonus-Zertifikate mit 5% Renditechance

Für Anleger auf der Suche nach Renditen oberhalb der Inflationsrate führt nach wie vor kein Weg am Aktienmarkt vorbei. In Kombination mit soliden Basiswerten können auch Anleger mit geringer Risikobereitschaft innerhalb relativ kurzer Zeiträume zu ansehnlichen Renditen gelangen. Die im EuroStoxx50-Index gelistete Aktie des französischen Versicherungskonzerns AXA (ISIN: FR0000120628), die derzeit über eine Dividendenrendite von mehr als 5 Prozent verfügt und die von der überwältigenden Mehrheit der Analysten zum Kauf empfohlen wird, kann als solider Basiswert angesehen werden.

Wer mit Hilfe einer halbwegs stabilen Kursentwicklung der AXA-Aktie in den nächsten elf Monaten Renditen von mindestens 5 Prozent erzielen möchte, könnte einen Blick auf Capped-Bonus-Zertifikate auf die AXA-Aktie werfen.

Bonus-Zertifikat mit Barriere bei 17 Euro

Das DZ Bank-Bonus-Zertifikat mit Cap auf die AXA-Aktie mit der Barriere bei 17 Euro, Bonuslevel und Cap bei 24 Euro, BV 1, ISIN: DE000DD80YK4, Bewertungstag 20.9.19, wurde beim AXA-Kurs von 23,48 Euro mit 22,78 – 22,82 Euro gehandelt.

Wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals die Barriere berührt oder unterschreitet, dann wird das Zertifikat, das derzeit um 2,81 Prozent billiger als die Aktie zu bekommen ist, am 27.9.19 mit dem Höchstbetrag von 24 Euro zurückbezahlt. Somit ermöglicht dieses Zertifikat in den nächsten elf Monaten einen Ertrag von 5,17 Prozent, wenn der Aktienkurs niemals um 27,59 Prozent auf 17 Euro oder darunter fällt. Berührt der Aktienkurs bis zum Bewertungstag die Barriere, dann wird das Zertifikat mit dem am 20.9.19 fixierten Schlusskurs der AXA-Aktie (maximal mit 24 Euro) zurückbezahlt.

Bonus-Zertifikat mit Barriere bei 18 Euro

Mit Zertifikaten mit geringerem Sicherheitspuffer und höherem Aufgeld lassen sich natürlich bei höherem Risiko höhere Erträge erwirtschaften. Das BNP-Capped Bonus-Zertifikat auf die AXA-Aktie mit der Barriere bei 18 Euro, Bonus-Level und Cap bei 28 Euro, BV 1, Bewertungstag 20.9.19, ISIN: DE000PZ2MRM1, wurde beim AXA-Aktienkurs von 23,48 Euro mit 25,48 – 25,51 Euro zum Handel angeboten.

Bleibt der Kurs der AXA-Aktie bis zum Bewertungstag oberhalb der Barriere, dann wird das Zertifikat am Laufzeitende mit 28 Euro zurückbezahlt, was einem Ertrag von 9,76 Prozent entspricht.

Berührt der Aktienkurs bis zum Bewertungstag die Barriere, dann wird auch dieses Zertifikat mit dem am Bewertungstag in Xetra festgestellten Schlusskurs der AXA-Aktie zurückbezahlt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von AXA-Aktien oder von Anlageprodukten auf AXA-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek