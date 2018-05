AXA-Aktie recht günstig bewertet - Kurserholung erwartet - Kaufempfehlung - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

Hannover (www.aktiencheck.de) - AXA-Aktienanalyse von Analyst Volker Sack von der Nord LB:



Volker Sack, Analyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Versicherungsunternehmens AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, EN Paris: CS, Nasdaq OTC-Symbol: AXAHF).



Naturgemäß seien die vom französischen Konzern vorgelegten Umsatzzahlen wenig aussagekräftig, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Das berichtete Umsatzwachstum sei in Q1 2018 leicht unterhalb des Vorjahresniveaus gewesen, was angesichts des Gegenwindes von der Währungsseite nicht weiter verwundert habe. Der Börsengang in den USA scheine geglückt, die Finanzierung der Akquisition der XL-Group gesichert. Mit Multiplikatoren auf Basis KGV von deutlich unter 10 sei die AXA-Aktie im Branchenvergleich recht günstig bewertet. Den deutlichen Kursabschlag seit Bekanntgabe der Übernahme von XL-Group halte Sack für übertrieben. Mit sukzessivem positiven Newsflow dürfte es zu entsprechenden Kurserholungen kommen.



Volker Sack, Analyst der Nord LB, bestätigt deshalb in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die AXA-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 27 Euro. (Analyse vom 29.05.2018)



Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 34 B WpHG und Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 ("Marktmissbrauchsverordnung") bei der "AXA S.A.": Keine vorhanden.Xetra-Aktienkurs AXA-Aktie:22,055 EUR -1,05% (29.05.2018, 09:11)Euronext Paris-Aktienkurs AXA-Aktie:22,035 EUR -1,14% (29.05.2018, 09:25)ISIN AXA-Aktie:FR0000120628WKN AXA-Aktie:855705Ticker-Symbol AXA-Aktie:AXAEuronext - Paris Ticker-Symbol AXA-Aktie:CSNasdaq OTC Ticker-Symbol AXA-Aktie:AXAHFAXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, EN Paris: CS, Nasdaq OTC-Symbol: AXAHF) ist ein international führendes Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen. Für Firmen- und Privatkunden bietet die Gesellschaft eine Vielzahl an Versicherungsprodukten wie Vorsorge-, Sach- und Lebensversicherungen an. Daneben ist AXA verstärkt im Finanzbereich (Bausparverträge, Investment- und Assetmanager) tätig. Die Produkte des Unternehmens reichen von privaten Lebensversicherungen über Vermögensverwaltungen bis hin zu Sachschadendeckungen von Naturkatastrophen. (29.05.2018/ac/a/a)