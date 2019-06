AVZ Minerals vertieft Kooperation mit chinesischem Partner

Der australische Lithiumexplorer AVZ Minerals (WKN A0MXC7 / ASX AVZ) vertieft die Beziehung zu seinem chinesischen Partner Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd, einem Konzern mit einem Marktwert von 4,5 Mrd. USD und großer Erfahrung in der Demokratischen Republik Kongo, wo AVZs Manono-Projekt liegt.

Gemäß der Vereinbarung kann AVZ auf diesen Erfahrungsschatz der Huayou Cobalt Group bei der Fertigstellung der Machbarkeitsstudie zum Lithium- und Zinnprojekt Manono zurückgreifen. Huayou wird das Unternehmen zudem mit Beratung und Unterstützung in Bezug auf die Projektfinanzierung, Abnahmefinanzierungen, strategische Dienstleistungen, Hilfe bei Engineering, Procurement und Construction Management (EPCM) und dem kosteneffizienten Transport des Produkts zu den Endkunden unterstützen.

Davon dürfte AVZ deutlich profitieren, verfügt Huayou Cobalt Group als einer der größten Kobaltchemikalienproduzenten für Batterien der Welt doch über große Erfahrung mit dem Abbau sowie der Verarbeitung von Kobalt in der Demokratischen Republik Kongo. Der chinesische Konzern hält bereits eine Beteiligung von Huayou 9,47% an AVZ.



