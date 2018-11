AVZ Minerals meldet gewaltige neue Lithiumressource

Wir hatten schon darauf hingewiesen, dass die Ressourcen des Lithiumprojekts Manono, das die australische AVZ Minerals (WKN A0MXC7 / ASX AVZ) in der Demokratischen Republik Kongo erkundet, mit einer neuen Ressourcenschätzung noch einmal erheblich steigen könnten – und diese Vermutung hat sich nun spektakulär bewahrheitet!

Denn wie AVZ heute mitteilte, stieg die Gesamtressource (in den Kategorien gemessen, angezeigt und geschlussfolgert) um satte 54,1% auf jetzt 400,4 Mio. Tonne bei einem hohen Durchschnittsgehalt von 1,66% Lithiumoxid (Li2O). Dieser Schätzung zufolge enthält Manono bzw. allein der bislang erbohrte Pegmatit Roche Dure 6,64 Mio. Tonnen Li2O! Und nicht zu vergessen: Manono/Roche Dure beherbergt auch noch 300.000 Tonnen Zinn als Kassiterit (das wirtschaftlich bedeutendste Erz zur Gewinnung von Zinn) bei durchschnittlich 750 ppm Zinn sowie 13.200 Tonnen Tantal mit im Mittel 33 ppm Tantal…

Noch deutlich stieg übrigens der Anteil der gemessenen Ressourcen, die höchste Ressourcenkategorie, der um 117% von 43 auf 93,5 Mio. Tonnen zulegen kann. Die durchschnittlichen Gehalte in dieser Kategorie liegen bei 1,69% Li2O, 811 ppm Sn und 34 ppm Ta. Hinzu kommen 96,3 Mio. Tonnen an angezeigten Ressourcen mit 1,64% Li2O, 759 ppm Sn und 34 ppm Ta. Hier gab es einen kleinen Rückgang von 8,1%, da 54,2 Mio. Tonnen in die höhere Kategorie gemessen überführt wurden und „nur“ 42 Mio. Tonnen gemessener Ressourcen hinzukamen.

Insgesamt stiegen damit die gemessenen und angezeigten Ressourcen um 28,5% von 147 auf 189,9 Mio. Tonnen, während die geschlussfolgerten Ressourcen um 87,8% von 112,2 auf 210,7 Mio. Tonnen zulegten. Das sind an und für sich bereits mehr als beeindruckende Zahlen. Es kommt aber noch hinzu, dass die Verunreinigung mit Eisenoxid (Fe2O3) bei nur 0,99% liegt. AVZ zufolge ist das im Vergleich mit anderen Hartgestein-Lithiumvorkommen einer der niedrigsten Werte.

Damit sind die Bohrungen auf Roche Dure nun für 2018 abgeschlossen, wobei fünf Bohrungen noch nicht berücksichtigt wurden. Insgesamt flossen die Ergebnisse von 68 Bohrlöchern in die Ressourcenschätzung ein, während 13 weiter Bohrungen zur Gewinnung geologischer Daten niedergebracht wurden. AVZ hat damit Roche Dure über eine Streichlänge von rund 1.600 Metern erbohrt, was ca. 95% des Pegmatits darstellt.

Von ihrer Größe und Qualität stellen die Lithiumvorkommen auf Manono unserer Ansicht nach unbestritten eine der besten Hartgestein-Lithiumlagerstätten weltweit dar. Angesichts des noch einmal erheblich gestiegenen Volumens sind wir schon sehr gespannt auf die aktualisierten Scoping-Studien, die eine Produktionskapazität von 5 bzw. 10 Mio. Tonnen pro Jahr berücksichtigen und schon Mitte Dezember veröffentlicht sollen werden…

Wenn es AVZ jetzt noch gelingt, in absehbarer Zeit eine überzeugende, endgültige Transportlösung für das zukünftige Manono-Produkt zu präsentieren und das Unternehmen auch darstellt, wie sich die Zinnvorkommen bzw. deren Produktion auf die Wirtschaftlichkeit des Projekts auswirken – vermutlich wird das in der bereits angestoßenen Machbarkeitsstudie der Fall sein –, dürfte sich unserer Meinung nach der Kurs auch aus dem aktuellen Tal befreien können. Wir werden weiter berichten.



