AVZ Minerals holt strategischen Investor ins Boot

Interessante Neuigkeiten von. Das australische Unternehmen, das im Kongo das Lithiumprojekt Manono entwickelt, holt einen strategischen Investor aus China ins Boot. Mit dem frischen Kapital soll die Entwicklung von Manono beschleunigt werden.Bei dem strategischen Investor handelt es sich um Yibin Tianyi Lithium Industry Co., Ltd., einen angehenden, chinesischen Hersteller von Lithiumchemikalien, hinter dem unter anderem wohl Chinas größter Batteriehersteller für den Elektromobilitätssektor CATL und die an der Börse Shenzhen notierte Suzhou TA&A Ultra Clean Technology Co., Ltd. stehen. Yibin Tianyi errichtet derzeit im chinesischen Yibin, die erste Stufe einer Lithiumchemiefabrik, die im zweiten Quartal 2020 fertiggestellt sein soll.Das chinesische Unternehmen investiert 14,1 Mio. AUD in AVZ Minerals und erwirbt dafür 314.300.000 AVZ-Aktien zu 4,5 Cent je Aktie. Nach Abschluss der Transaktion werden die Chinesen damit 12% der Anteile an AVZ halten. Und dann, ebenfalls sobald der Deal abgeschlossen ist, werden die neuen Partner mit den Verhandlungen über ein verbindliches Abnahmeabkommen für Manono-Produkte (Lithium und Zinn) beginnen!Wie AVZs Managing Director Nigel Ferguson erläutert, kann das Unternehmen mit den Mitteln aus dieser Platzierung nicht nur die Entwicklungsarbeiten auf Manono vorantreiben, während man eine endgültige Machbarkeitsstudie abschließt, sondern auch weitere 5% an Dathomir Mining SARL erwerben. Damit würde AVZs Gesamtbeteiligung am Manono-Projekt 65% steigen.Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.Gemäß §34 WpHG weisen wir darauf hin, dass Auftraggeber, Partner, Autoren oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der AVZ Minerals halten können und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und einer dritten Partei, die im Lager des Emittenten (AVZ Minerals) steht, ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist, zumal diese dritte Partei die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung zu AVZ entgeltlich entlohnt. Diese dritte Partei kann ebenfalls Aktien des Emittenten halten, verkaufen oder kaufen und würde so von einem Kursanstieg der Aktien von AVZ Minerals profitieren.