AVZ Minerals mit „big news“: Manono an der Spitze der Lithium-Projekte

Mit großer Spannung hat die Börse auf diese Nachrichten von AVZ Minerals (WKN A0MXC7 / ASX AVZ) gewartet – und das Warten hat sich gelohnt. Am Donnerstag hat das australische Unternehmen eine erste Ressourcenschätzung für das Flaggschiffprojekt Manono vorgelegt. Schon jetzt kann man mit Recht sagen, dass das Projekt in der Demokratischen Republik Kongo sehr viel verspricht: Manono ist nämlich jetzt schon nicht weniger als das weltweit größte Lithiumvorkommen, der Mineralisierungsgrad ist weltweit der zweithöchste.

Eine bessere Ausgangslage für den Lithiumboom kann es für AVZ Minerals kaum geben. Nur zur Erinnerung: Der Rohstoff spielt eine zentrale Rolle bei Energiespeicherprodukten und wird damit ein Schlüsselrohstoff für Megatrends wie der Elektromobilität sein. Experten rechnen mit einer steil steigenden Nachfrage, vor allem wenn in der Autoindustrie die elektrisch betriebenen Fahrzeuge ihren Durchbruch feiern können.

Große Lithiumressource, geringe „Verschmutzungen“

Zurück zum Manono-Projekt: AVZ Minerals meldet schier überragende Werte für das Rohstoffvorkommen. In den Kategorien „Measured“, „Indicated“ und „Inferred“ werden knapp 260 Millionen Tonnen an Ressourcen aufgeführt, die einen Lithiumoxidgehalt von 1,63 Prozent aufweisen. Dies entspricht 4,25 Millionen Tonnen Lithiumoxid auf Manono. Von der Gesamtressource entfallen 43 Millionen Tonnen mit 1,71 Prozent Lithiumoxid auf die „Measured“-Kategorie - und das schon in der ersten Ressourcenschätzung für dieses Projekt! In dieser ist gerade einmal rund die Hälfte der Streichlänge des Pegmatits „Roche Dure“ berücksichtigt. Hinzu kommen insgesamt 219.000 Tonnen Zinn sowie 11.200 Tonnen Tantalum als Beiprodukte in der Gesamtressource.

Es fällt nicht besonders schwer zu erwarten, dass die tatsächlichen Ressourcen dieses Projekts noch viel höher sind als bisher bekannt. Mit weiteren Explorationsarbeiten wird AVZ Minerals die Ressourcen von Lithium & Co. also noch erhöhen können. Die Bohrarbeiten hierzu laufen. Eine weitere positive Besonderheit des Manono-Projekts sind zudem die vergleichsweise niedrigen Grade von Eisenoxid, das als potenziell schädliches Element angesehen wird.

Manono kann zu einer weltweit führenden Lithiumquelle werden

Bei AVZ Minerals ist man begeistert von den Ergebnissen der ersten Ressourcenschätzung. Dabei hat man nicht nur die jetzt schon riesige Lithiumressource im Blick. Eine Zinnförderung könne die operativen Kosten senken, glaubt Nigel Ferguson, Managing Director bei AVZ Minerals. Dies sei ein signifikanter Vorteil von Manono. Schädliche Elemente kommen zudem allesamt nur in geringen Raten vor, so der Manager weiter. Auch die Ergebnisse der weiteren Bohrarbeiten von AVZ Minerals, die noch nicht in die Ressourcenschätzung einbezogen wurden, überzeugen. Manono könne global eine der führenden Lithiumquellen werden, glaubt Ferguson.

Der Handel mit der Aktie von AVZ Minerals, die im Vorfeld der heutigen Ankündigung vom Handel ausgesetzt wurde, wurde mittlerweile wieder aufgenommen.

