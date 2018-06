AVZ Minerals: Rekordbohrung auf Lithiumprojekt Manono

Gestern über 20% Kursplus, heute noch einmal 10% oben drauf: Der australische Lithiumexplorer AVZ Minerals (WKN A0MXC7 / ASX AVZ) scheint sich daran zu machen, die Kursverluste der vergangenen Wochen wieder wettzumachen. Auslöser für den heutigen Kurssprung bei mehr als 50 Mio. gehandelten Aktien waren Rekordbohrergebnisse auf dem Lithiumprojekt Manono.

Denn wie AVZ heute mitteilte, wies man mit Bohrloch MO18DD009 den mit 341,62 Metern bislang mächtigsten Abschnitt auf dem Pegmatit Roche Dure nach! Der Abschnitt durchteufe dabei im oberen Bereich verwittertes Gestein, sodass der Vererzungsabschnitt in frischem Gestein 302,10 Meter betrug – mit abermals exzellenten 1,54% Lithiumoxid (Li2O) sowie 875 ppm Zinn (Sn).

Ähnlich herausragend war das Ergebnis der benachbarten Bohrung MO18DD012, die 299,88 Meter des Roche Dure-Pegmatits durchteufte und dabei in einem Abschnitt frischen Gesteins von 268,75 Metern 1,55% Li2O und 751 ppm Sn aufwies. Hinzu kam Bohrloch MO18DD015 mit 303,16 Metern des Pegmatits Roche Dure, von denen 278,96 Meter mit 1,58% Li2O und 1053 ppm Sn in frischem Gestein lagen.

AVZ legt damit erneut herausragende Bohrergebnisse vor, die hohe Lithium- und Zinngehalte mit gewaltigen Mächtigkeiten vereinen. Und das lässt die Aussicht auf eine exzellente, erste Ressourcenschätzung – schon für Juli angekündigt (!) – noch einmal erheblich steigen, wie auch Managing Director Nigel Ferguson, erklärte.

Zumal die Abschnitte aus der heute gemeldeten Bohrungen MO18DD009, MO18DD012 und MO18DD015 jeweils noch etwas mächtiger sind als jene in den Bohrungen, die auf anderen Abschnitten von Roche Dure durchgeführt wurden. Damit, so das Unternehmen, deute sich an, dass sich der Pegmatit nach Nordwesten hin verdickt. Man könne ebenfalls erkennen, dass an dieser Stelle der obere Teil des Pegmatits näher zur Oberfläche liege, so AVZ weiter.

Nach den Turbulenzen der letzten Zeit scheint AVZ wieder in die Spur zu kommen – bleibt abzuwarten, wie nachhaltig die jüngste Kurserholung ist. Sollten allerdings wie sich abzeichnet die Ressourcenschätzung sowie die vor Kurzem angestoßene Scoping-Studie (erste Abschätzung der Betriebs- und Investitionskosten sowie Wirtschaftlichkeit) positiv ausfallen und in letzterer vor allem auch eine Lösung für die Transportfrage präsentiert werden, so könnte sich AVZ unserer Ansicht nach wieder in Richtung alter Höhen aufschwingen. Wir weisen aber nach wie vor darauf hin, dass es sich hier um eine hochriskante Spekulation handelt.



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG i.V.m. FinAnV (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der AVZ Minerals halten können und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und einer dritten Partei, die im Lager des Emittenten (AVZ Minerals) steht, ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist, zumal diese dritte Partei die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung zu AVZ entgeltlich entlohnt. Diese dritte Partei kann ebenfalls Aktien des Emittenten halten, verkaufen oder kaufen und würde so von einem Kursanstieg der Aktien von AVZ Minerals profitieren.