AVZ Minerals: Potenzielle Abnahmepartner erwarten Metallurgiedaten

Ein interessantes Update zu den Arbeiten am Lithiumprojekt Manono, genauer gesagt an der Untersuchung des Pegmatits Roche Dure veröffentlichte heute die australische AVZ Minerals (ASX: AVZ / WKN A0MXC7). Demzufolge hat eine 13 Tonnen Material umfassende Großprobe von Roche Dure nun das Labor in Perth erreicht. Ein Testprogramm kann damit in der kommenden Woche beginnen.

AVZ geht davon aus, dass nach Ende dieser Tests ein repräsentatives Spodumenkonzentrat vorliegen wird. Das kann dann für eigene Tests an potenzielle Abnahmepartner geliefert werden – sowohl an solche, die bereits eine Absichtserklärung mit AVZ unterzeichnet haben als auch an mögliche neue Partner, mit denen das Unternehmen sich aktuell im Gespräch befindet. Es sollte auch ausreichend Material vorliegen, um in Zukunft Tests in Bezug auf die Herstellung von Lithiumkarbonat und Lithiumhydroxid durchzuführen, sollte sich das Unternehmen dafür entscheiden.

Interessant ist auch, dass die anstehenden metallurgischen Tests auch eine Schätzung der wahrscheinlichen, auf Roche Dure förderbaren Mengen an Zinn und Tantal ermöglichen sollen. Dies wurde in bisherigen Studien noch nicht berücksichtigt, AVZ hat allerdings in der Vergangenheit verschiedentlich betont, dass man erwartet, dass insbesondere eine Zinnbeiproduktion die Wirtschaftlichkeit des Projekts erheblich verbessern könnte. Wie das Unternehmen heute zudem erklärte, könne dieses Material auch den mehreren Unternehmen zur Analyse zur Verfügung gestellt werden, die bereits ein Interesse an der potenziellen Abnahme der Zinn- und Tantalbeiproduktion von Roche Dure gezeigt hätten.

Wie AVZ zudem mitteilte, gewinnt die Erstellung der endgültigen Machbarkeitsstudie weiter an Fahrt. Man habe mittlerweile Voranschläge in Bezug auf Umfang und Kosten der weiteren Arbeiten in Bezug auf die abschließende „Environmental and Social Impact Assessment (ESIA)“ (Studie zur Sozial- und Umweltverträglichkeit) erhalten. Dieses Programm wurde bereits Ende 2018 mit einer hydrologischen Bewertung des Standorts angestoßen, die es zudem ermöglichen soll, die Roche Dure-Grube zu entwässern. Darüber hinaus muss noch eine Roche Dure spezifische, hydrogeologische Studie durchgeführt werden, die in den abschließenden ESIA-Bericht einfließt. Das Unternehmen hat mehrere auf dieses Gebiet spezialisierte Firmen kontaktiert und rechnet damit, in Kürze Angebote zu erhalten.

Darüber hinaus hat AVZ den ersten Teil des geotechnischen Berichts erhalten und Daten daraus für eine Scoping-Studie, die von einer Produktionskapazität von 5 Mio. Tonnen pro Jahr ausgeht, genutzt. Diese Studie wird derzeit abgeschlossen. Für diesen ersten Teil des geotechnischen Programms wurden 94 Bohrlöcher berücksichtigt und ein Großteil (70%) der Untersuchungen wurde auf Machbarkeitsniveau durchgeführt.

Nigel Ferguson, AVZs Managing Director, zeigt sich erfreut, dass die Großprobe jetzt das Labor erreicht hat und die Metallurgiestudien beginnen können. Man erwarte sich von diesen Untersuchungen nicht nur Informationen für den Entwurf der Anlagen, sondern auch entscheidende Daten für die Verhandlungen mit potenziellen Abnahmepartnern und Finanziers für das Manono-Projekt, so Ferugson.

Das Unternehmen meldet zudem, dass man Herrn Michael Bourguignon zum Projektmanager für Manono ernannt hat. Herr Bourguignon hat mehr als 22 Jahre Erfahrung in der Branche, war unter anderem für die Prüfung und Aktualisierung von endgültigen Machbarkeitsstudien, die Vorbereitung für die Projektfinanzierung, die Projektdurchführung nach Abschluss von Machbarkeitsstudien und die Durchführung von Investitionsprojekten verantwortlich.

Zuletzt war Herr Bourguignon bei Ironbark Zinc tätig, er arbeitete unter anderem aber auch bei Syrah Resources (WKN A0MXQX) und Perseus Mining (WKN A0B7MN).



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG i.V.m. FinAnV (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der AVZ Minerals halten können und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und einer dritten Partei, die im Lager des Emittenten (AVZ Minerals) steht, ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist, zumal diese dritte Partei die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung zu AVZ entgeltlich entlohnt. Diese dritte Partei kann ebenfalls Aktien des Emittenten halten, verkaufen oder kaufen und würde so von einem Kursanstieg der Aktien von AVZ Minerals profitieren.