AVZ Minerals – Partner übernehmen 285 Mio. USD an Kosten

Das Lithiumprojekt Manono der australische AVZ Minerals (WKN A0MXC7 / ASX AVZ) liegt im Süden der Demokratischen Republik Kongo (DRK) rund 500 Kilometer nördlich von Lubumbashi, der Hauptstadt der Provinz Katanga und Bergbauhauptstadt des rohstoffreichen Landes. AVZ Minerals‘ Joint Venture-Partner Datohmir hatte bereits angekündigt, für eine gute Straßenanbindung des Projekts zu sorgen. Dabei meldet man nun wichtige Fortschritte.

Denn wie AVZ jetzt mitgeteilt wurde, haben eine chinesischen Investorengruppe (CIG) und das Ministerium für Infrastruktur, öffentliche Arbeiten und Wiederaufbau der DRK eine Vereinbarung getroffen, der zufolge CIG die Instandsetzung und das Asphaltieren der Straße von Luambo nach Manono finanzieren wird. (Die Straße von Lubumbashi nach Luambo wurde bereits asphaltiert.) Das bedeutet, dass nun die Asphaltierung der Straße auf einer Strecke von ca. 466 Kilometern möglich ist. Das sind Arbeiten im Wert von geschätzten 285 Mio. USD!

Das zeigt eindeutig, welche Bedeutung und welches Potenzial Dathomir dem Manono-Lithiumprojekt beimisst, von dem bereits gesagt wurde, dass es eine der größten Hartgesteinsquelle für Lithium weltweit darstellen könnte. Einen Partner, der in der Lage ist, solche Beträge für Infrastruktur- und wahrscheinlich in Zukunft auch andere – Arbeiten zu beschaffen, wünscht sich wohl jedes Explorationsunternehmen!

Und an der Explorationsfront wird es auch in Kürze weitergehen. Wie AVZ vor einiger Zeit bekanntgab, hat man die Experten von Equity Drilling Limited für die Durchführung eines Bohrprogramms von 20.000 Metern Länge auf Manono engagiert. Damit will AVZ eine erste, dem australischen JORC-Standard entsprechende Lithiumressource in den Projektbereichen Kitotolo und Manono abgrenzen. AVZ wird mit gleich vier Bohrgeräten - einem Mehrzweckbohrgerät und drei Kernbohrgeräten – arbeiten und rechnet damit, das Programm nach rund drei Monaten abschließen zu können. Nun hat Equity die notwendigen Dokumente der Aufsichtsbehörden und sowie Importunterlagen erhalten und damit begonnen, die Ausrüstung auf das Projekt zu verlegen. Man rechnet jetzt damit, die Bohrungen Anfang des kommenden Monats aufnehmen zu können.



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG i.V.m. FinAnV (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der AVZ Minerals halten können und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und einer dritten Partei, die im Lager des Emittenten (AVZ Minerals) steht, ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist. Diese Dritte Partei kann ebenfalls Aktien des Emittenten halten, verkaufen oder kaufen und würde so von einem Kursanstieg der Aktien von AVZ Minerals profitieren.