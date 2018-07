AVZ Minerals: Meilenstein wirft seine Schatten voraus!

Die Daten des Lithiumprojekts Manono in der Demokratischen Republik Kongo lassen weiter aufhorchen. AVZ Minerals Limited (WKN A0MXC7 / ASX AVZ) ist dort mit riesigen Schritten unterwegs in Richtung einer ersten Ressourcenschätzung für das Gebiet. Noch in diesem Monat sollen die Berechnungen, die durch die Experten der südafrikanischen MSA Consultants durchgeführt werden, veröffentlicht werden.

Schon die letzten Bohrergebnisse vom Manono-Projekt haben beeindruckende Zahlen geliefert. Die neuesten Daten, die das australische Unternehmen am Dienstag vorgelegt hat, stehen dem in keinster Weise nach. „Wir sind sehr zufrieden, dass die Bohrungen jetzt einen vererzten Pegmatit über eine Streichlänge von 800m im Prospektionsgebiet Roche Dure abgegrenzt haben“, sagt Nigel Ferguson, Managing Director bei AVZ, zum Stand der Arbeiten. Die Streichlänge beinhaltet laut Ferguson eine Strecke von etwa 300 Metern, die im Süden der historischen Grube Roche Dure in einem Gelände ohne Bergbauspuren gefunden wurde.

Weitere Bohrergebnisse sind zu erwarten

Bei den nun veröffentlichten Bohrergebnissen sind wieder hohe Lithiumoxidgehalte auf mächtigen Abschnitten zu sehen. Den Bestwert liefert diesmal die Bohrung MO18DD018 mit 1,69 Prozent Gehalt auf einer Strecke von mehr als 283 Metern, beginnend ab einer Tiefe von 75 Metern. Bei der Bohrung MO18DD017 wurden 1,67 Prozent Gehalt über 123 Meter gefunden, das Bohrloch MO18DD020 brachte mehr als 155 Meter mit einem Gehalt von 1,41 Prozent hervor. Nennenswert ist ebenso die Bohrung MO18DD019 mit 1,38 Prozent Gehalt über 69 Meter. In allen Bohrlöchern kommen Zinnvorkommen zwischen 816 ppm und 1.205 ppm hinzu.

Für die anstehende Ressourcenschätzung sind die Daten wertvoll. „Das Ausdünnen des Pegmatits nach Südwesten wurde erwartet. Die Mächtigkeit ist jedoch weiterhin signifikant hinsichtlich des Potenzials der Gesamttonnage, die der Mineralressourcenschätzung hinzugefügt werden kann“, sagt Ferguson. Mit den Explorationsarbeiten sind die Australier allerdings noch nicht fertig. Weitere Bohrungen im Nordosten und Südwesten der Streichlinie von Bohrung MO17DD002 stehen nun auf dem Programm und werden zusätzliche interessante Zahlen zum Manono-Projekt liefern.

Personelle Verstärkung für AVZ Minerals

Die Nachrichtenlage rund um AVZ Minerals Limited wird also zunehmend spannend. Dabei steht neben den nächsten Bohrergebnissen vor allem die anstehende erste Ressourcenschätzung im Mittelpunkt – ein wichtiger Meilenstein für jedes Rohstoffprojekt. Die Zahlen sind dann die „Unterkante“ dessen, was Manono wird liefern können. Mit neuen Explorationsarbeiten haben die Australier dann die Möglichkeit, die initialen Ressourcenzahlen weiter zu steigern.

Zudem hat AVZ Minerals Limited personelle Verstärkung gemeldet: Man habe Leonard Math zum Joint Company Secretary ernannt, so das Unternehmen. Math bringt mehr als 13 Jahre Erfahrung in der Rohstoffbranche mit, hat Führungserfahrung bei börsennotierten Gesellschaften gesammelt und ist Wirtschaftsprüfer.



