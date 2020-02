AVZ Minerals: Manono wird zur Sonderwirtschaftszone!

Das sind überraschende und herausragende Neuigkeiten für die Lithium- und Zinngesellschaft AVZ Minerals (WKN A0MXC7 / ASX AVZ)! Medienberichten zufolge wird das Gebiet Manono, in dem das gleichnamige Projekt des Unternehmens liegt, zur Sonderwirtschaftszone deklariert.



Wie es auf der Website von Svein Media (Radio Svein) https://sveinmediab.info/rdc-julien-paluku-signe-un-protocole-daccord-pour-la-creation-dune-zone-economique-speciale-a-manono/ heißt, hat der Industrieminister der Demokratischen Republik Kongo am Samstag eine Delegation von AVZ in Kinshasa empfangen. Ziel des Treffens war demzufolge die Unterzeichnung eines Protokolls, zur Schaffung einer Sonderwirtschaftszone in der Region Manono, einem Gebiet in der Provinz Tanganyika.



Laut dem Bericht zielt Minister Julien Paluku darauf ab, dass die Wirtschaft in Zukunft ein Faktor der Stabilität und des Friedens wird, indem man den Wohlstand der Bevölkerung steigert und neue Arbeitsplätze schafft. Das ehemalige „Dreieck des Todes“ solle so zu einem Dreieck des Wohlstands werden, hieß es.





Nach Abschluss des Treffens, bei dem dem Bericht zufolge auch Alexis Kayembe, Sonderberater des Präsidenten für Infrastruktur, zugegen war, erklärte AVZs Serge Ngandu, Direktor verantwortlich für Kooperationen, man sei hocherfreut, ein Abkommen mit dem Ministerium unterzeichnet zu haben, das die Modalitäten für die Einführung einer Sonderwirtschaftszone in der Region Manono zum Ziel habe. Es gehe dabei um die industrielle Entwicklung der Region und die Diversifizierung der Wirtschaft.Auch wenn die Bedingungen und Konditionen für die Schaffung der Sonderwirtschaftszone nicht bekannt sind – AVZ Minerals befindet sich im Trading Halt und hat noch keine Pressemitteilung herausgegeben – dürfte diese dem Unternehmen doch wirtschaftliche Vorteile bringen, die sich positiv auf die Wirtschaftlichkeit des Manono-Projekts auswirken sollten. Und damit potenziell auch auf die Bewertung von AVZ.Wir werden die Lage genau beobachten und berichten, sobald weitere Informationen zur Verfügung stehen.