AVZ Minerals: Mächtige Vererzung mit sehr hohen Lithiumgehalten erbohrt!

Einmal mehr präsentiert der Lithiumexplorer AVZ Minerals (WKN A0MXC7 / ASX AVZ) Bohrergebnisse von seinem Manono-Projekt in der Demokratischen Republik Kongo, die man getrost als „Weltklasse“ bezeichnen kann!

Das australische Unternehmen führt derzeit ein Bohrprogramm auf Manono durch, das auf 20.000 Meter ausgelegt und bereits zur Hälfte absolviert ist. Dabei konzentriert man sich auf erst einmal nur einen der auf Manono entdeckten, gewaltigen Pegmatit mit Namen Roche Dure. Und von dort meldet AVZ heute aus Bohrung MO18DD006 herausragende 284, 47 Meter Vererzung mit durchschnittlich 1,52% Lithiumoxid (Li2O) sowie 846 ppm Zinn! Hinzu kamen noch einmal 272,65 Meter mit 1,56% Li2O und 631 ppm Zinn! (Darüber hinaus ist AVZ selbst mit einer Bohrung nach Wasser auf 1,25% Li2O über 71,8 Meter getroffen.)

Das sind im Branchenvergleich nicht nur gewaltige Mächtigkeiten, sondern auch sehr gute Lithiumgehalte. Die australische Pilbara Minerals (WKN A0YGCV), die bereits erstes Material von ihrem Pilgangoora-Projekt ausliefert (GOLDINVEST.de gehörte zu den ersten Nachrichtendiensten in Deutschland, die über Pilbara Minerals berichteten), hat zum Beispiel erst vor Kurzem ihre Ressourcenschätzung aktualisiert und dabei einen Durchschnittsgehalt von „nur“ 1,32% gemeldet.

Sehr wichtig ist auch, dass diese Bohrergebnisse die vom Unternehmen vorhergesagte Kontinuität des Roche Dure-Pegmatits bestätigen. Das Modell, das AVZ sich von diesem Erzkörper gemacht hat also validieren.

Wie AVZ-Chairman Klaus Eckhof erklärt, verfügt das Unternehmen nun bereits über zahlreiche Bohrdaten und wird noch im Juni beginnen, diese an die ausgewählten unabhängigen Experten zu übermitteln, sodass eine erste Ressourcenschätzung für Manono / Roche Dure noch im Juli abgeschlossen werden sollte!

Vorausgesetzt diese fällt so positiv aus, wie der Markt sich das erhofft, könnte unserer Ansicht nach spätestens damit der aktuelle Abwärtstrend der AVZ-Aktie durchbrochen werden. Im Moment scheint die fundamentale, extrem positive Entwicklung des Unternehmens bzw. des Manono-Projekts in den Hintergrund getreten zu sein – insbesondere bei den Anlegern Down Under. Wir werden unsere Leser auf dem Laufenden halten, wie es hier weitergeht.



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG i.V.m. FinAnV (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der AVZ Minerals halten können und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und einer dritten Partei, die im Lager des Emittenten (AVZ Minerals) steht, ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist. Diese Dritte Partei kann ebenfalls Aktien des Emittenten halten, verkaufen oder kaufen und würde so von einem Kursanstieg der Aktien von AVZ Minerals profitieren.