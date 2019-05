AVZ Minerals: Größte gemessene und angezeigte Lithiumressource weltweit

Der Lithiumexplorer AVZ Minerals (WKN A0MXC7 / ASX AVZ) hat eine Aktualisierung der Ressource auf seinem Manono-Projekt in der Demokratischen Republik Kongo vorgelegt. Und die zeigt nach Aussage des Unternehmens, dass die Manono-Lagerstätte in den Kategorien gemessen und angezeigt mittlerweile über die größte Lithiumressource der Welt verfügt.

Dem heute veröffentlichten Update zufolge weist Manono jetzt 269 Mio. Tonnen mit durchschnittlich 1,65% Lithiumoxid (Li2O), was ein im internationalen Vergleich sehr hoher Wert ist, auf. Hinzu kommen noch einmal durchschnittlich 816 ppm Zinn und 36 ppm Tantal je Tonne. Und AVZ hat diese Ressource bislang auf nur einem der bekannten Pegmatite, namens Roche Dure, auf Manono erbohrt.

Gegenüber der letzten Ressourcenschätzung hat sich das Gesamtvolumen der Ressource nicht verändert, doch wurde mit den so genannten Bestimmungsbohrungen der Anteil der gemessenen und angezeigten Ressourcen von 47 auf jetzt 67% erhöht. Das wiederum, so das Unternehmen, gebe eine erhöhte Sicherheit in Bezug auf die Modellierung der Produktionspläne und Finanzprognosen, die im Rahmen einer neuen Scoping-Studie, die auf einer Abbaukapazität von 5 Mio. Tonnen beruhen wird, durchgeführt wird.

AVZ hat damit, bis auf geotechnische und hydrogeologische Bohrungen, die Bohraktivitäten auf Roche Dure beendet. Zukünftig, sobald die bestehende Grube entwässert ist, sollen auf deren Boden weitere Ressourcenbohrungen erfolgen.

Wie oben erwähnt, enthält die Manono-Ressource neben Lithium auch noch Zinn und Tantal. Das wurde in den bisherigen Studien allerdings noch nicht berücksichtigt. Das erhöhte Zutrauen in die Ressource sollte aber auch hier dazu führen – in Verbindung mit noch durchzuführenden Metallurgietests –, dass in zukünftigen Finanzmodellen des Manono-Projekts auch eine mögliche Zinn- und Tantalproduktion berücksichtigt wird, erklärte AVZ. Was die Wirtschaftlichkeit des Projekts nicht unerheblich verbessern dürfte.

GOLDINVEST.de wir seine Leser natürlich auch weiterhin auf dem Laufenden halten, wie es mit dieser spannenden, aber auch hochriskanten, Gesellschaft weitergeht.



