AVZ Minerals: Entwässerung auf Roch Dure-Pegmatit beschleunigt

Der australische Lithiumexplorer AVZ Minerals Limited (ASX AVZ / WKN A0MXC7) kommt mit der Entwicklung der riesigen Manono-Lagerstätte in der Demokratischen Republik Kongo voran. Insbesondere die Entwässerung einer bestehenden Grube auf dem Roche Dure-Pegmatit macht Fortschritte, nun da eine zweite Pumpe in Betrieb genommen werden konnte.

Bei der Pumpe handelt es sich um das Modell Allight Sykes CP300 und dessen Einsatz zeigte dem Unternehmen zufolge sofort Wirkung, denn AVZ konnte direkt eine Senkung des Wasserspiegels beobachten. Wie Nigel Ferguson, Managing Director des Unternehmens, erklärte, konnte der Wasserspiegel unter Einsatz beider Pumpen in 55 Stunden um 0,75 Meter gesenkt werden. AVZ geht jetzt deshalb davon aus, dass die Entwässerung möglicherweise weniger als die ursprünglich eingeplanten drei Monate in Anspruch nehmen wird.

Entsprechend hat das Unternehmen deshalb bereits die Planungen für ein Bohrprogramm am Boden der Grube abgeschlossen, mit dem man geschätzte 25 Mio. Tonnen Lithiumvererzung der Kategorie geschlussfolgert in die höhere Zuversichtskategorie gemessen überführen will.

Gleichzeitig schreitet die zweite Phase eines geotechnischen Programms voran, das von den Experten von Middindi Consulting durchgeführt wird. Damit sollen Informationen auf Niveau einer endgültigen Machbarkeitsstudie gesammelt werden, die dazu dienen sollen, den optimalen Winkel der Grubenwände für den endgültigen Entwurf der Mine zu bestimmen.

Bereits im August hatte ein Experte von Land & Marine Geological Services das Gelände besucht, um potenzielle Standorte für Verarbeitungsanlage und Abraumflächen zu identifizieren, die ein Minenleben von mindestens 20 Jahren ermöglichen sollen. Mit Hilfe der so gewonnenen, nach Aussage von AVZ sehr ermutigenden Informationen, sollen die Experten von GRES Engineering im vierten Quartal 2019 in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen, den Standort für die geplante Verarbeitungsanlage optimieren.

Darüber hinaus hat AVZ Angebote von verschiedenen Anbietern für die Durchführung der ESIA-Studie (Environmental and Social Impact Assessment) erhalten, die benötigt wird, die Explorationsgenehmigung in eine Ausbeutungsgenehmigung (Permit d’Éxploitation) umzuwandeln.



