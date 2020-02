AVZ Minerals–Chef Nigel Ferguson: Beeindruckende Ergebnisse

Finanztrends Video zu AVZ Minerals



Die Woche fängt fürmit positiven Nachrichten an. Während an der Börse die Sorge um den Corona-Virus und dessen Auswirkungen grassiert, kann das australische Rohstoff-Unternehmen wichtige News vom Manono-Lithium- und Zinn-Projekt in der Demokratische Republik Kongo melden.Auf dem Projekt liefen jüngst die metallurgischen Testarbeiten der zweiten Phase. Mittlerweile wurde das Testprogramm abgeschlossen und nun liegen Ergebnisse der Bulk-Tests vor: Bei diesen seien rund 160 Kilogramm Konzentrat von 6,1 Prozent Li2O mit einer 60,1-prozentigen Lithium-Rückgewinnungsrate produziert worden, meldet AVZ Minerals.„Die Ergebnisse liefern nicht nur beeindruckende Ergebnisse hinsichtlich der Lithiumrückgewinnung, sondern unterstützen auch das ausgewählte Flussbild der endgültigen Machbarkeitsstudie“, ordnet das Unternehmen die Ergebnisse in seiner Stellungnahme ein. „Insgesamt haben unsere Optimierungsarbeiten der Phase zwei gezeigt, dass unsere Labortestarbeiten auf einen Betrieb in voller Größe skalierbar sind“, so Managing Director von AVZ Minerals, Nigel Ferguson, zu den Testergebnissen und den Optimierungsarbeiten.Für die Gesellschaft sind die Ergebnisse und Erkenntnisse ein enorm wichtiger Schritt nach vorne. Nicht nur dass die gewählten Verfahren verifiziert wurden und das auch im industriellen Maßstab. Man konnte zugleich wichtige Details für einen geplanten Ausbau der Anlagen untersuchen. Darüber hinaus konnte man „bad cases“ für mögliche Eisenkontaminationen untersuchen – die Ergebnisse beruhigen hier aber deutlich und lieferten Werte klar unterhalb der Grenzenwerte.Bei AVZ Minerals schaut man nun gespannt auf die kommenden Wochen. „Die Testarbeiten zur Gewinnung von Zinn und Tantal schreiten sehr gut voran, mit einigen sehr ermutigenden Zwischenergebnissen“, so Ferguson. Ein Zwischenprodukt steht für weitere Testarbeiten bereit. Ergebnisse anderer Testarbeiten bei der Lithium-Rückgewinnung sollen Mitte März vorliegen.Die große Zielmarke von AVZ Minerals ist allerdings die endgültige Machbarkeitsstudie für das Manono-Lithium- und Zinn-Projekt, die im März dieses Jahres fertig gestellt und freigegeben werden soll. Das wird dann auch für den Aktienkurs des australischen Rohstoff-Unternehmens eine wichtige Neuigkeit werden. Die Vorzeichen für diese AVZ-Nachrichten stehen erst einmal gut.Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.Gemäß §34 WpHG weisen wir darauf hin, dass Auftraggeber, Partner, Autoren oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der AVZ Minerals halten können und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und einer dritten Partei, die im Lager des Emittenten (AVZ Minerals) steht, ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist, zumal diese dritte Partei die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung zu AVZ entgeltlich entlohnt. Diese dritte Partei kann ebenfalls Aktien des Emittenten halten, verkaufen oder kaufen und würde so von einem Kursanstieg der Aktien von AVZ Minerals profitieren.