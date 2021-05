AUTO1 Group-Calls mit 73%-Chance bei Kurserholung auf 44 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "AUTO1 Group":

Mit dem Kurs der im SDAX gelisteten Aktie der europaweit agierenden Automobilplattform AUTO1 Group-Aktie (ISIN: DE000A2LQ884) ging es seit Ende März 2021, als die Aktie noch oberhalb von 50 Euro notierte - begleitet von beträchtlichen Kursschwankungen – deutlich nach unten. Bis zum 13.5.21 gab die Aktie mit 38,52 Euro nahezu auf ihren Ausgabepreis von 38 Euro vom Februar 2021 nach und konnte danach zeitweise wieder die Marke von 40 Euro zurückerobern.

Nach der Bekanntgabe der steigenden Absatzzahlen im ersten Quartal reagierte die Aktie zunächst mit einem Kursanstieg auf bis zu 40,80 Euro. In weiterer Folge konnte dieses Niveau nicht gehalten werden.

Für risikobereite Anleger, die der AUTO1 Group-Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder eine Erholung auf 44 Euro zutrauen (immerhin notierte die Aktie noch am 11.5.21 oberhalb von 45 Euro) könnte eine Investition in Long-Hebelprodukte interessant sein.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 40 Euro

Der kurz laufende DZ Bank-Call-Optionsschein auf die AUTO1 Group-Aktie mit Basispreis bei 40 Euro, Bewertungstag 18.6.21, BV 0,1, ISIN: DE000DFP0LL5, wurde beim Aktienkurs von 40,11 Euro mit 0,25 – 0,26 Euro gehandelt.

Gelingt der AUTO1 Group-Aktie in spätestens zwei Wochen wieder der Anstieg auf 44 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Kaufoptionsscheines auf etwa 0,45 Euro (+73 Prozent) erreichen.

Erreicht die Aktie erst am Laufzeitende des Scheines das Kursziel, dann wird er mit seinem inneren Wert von 0,40 Euro (+54 Prozent) zurückbezahlt. Unterhalb von 40 Euro wird er wertlos verfallen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 36,4444 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die AUTO1 Group-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 36,4444 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PF6S6X4, wurde beim Aktienkurs von 40,11 Euro mit 0,44 – 0,46 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der AUTO1 Group-Aktie auf 44 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 0,75 Euro (+63 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von AUTO1 Group-Aktien oder von Hebelprodukten auf AUTO1 Group-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek