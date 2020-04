AURORA Cannabis - Weiterhin Finger Weg davon!

Weitere Suchergebnisse zu "Aurora Cannabis":

AURORA: ACB // ISIN: CA05156X1087



Die Aktie braucht dringend ein Stärkungsmittel. Die Notrettung durch den Reverse-Split der Aktie hat zwar kurzfristig ein De-Listing verhindert, aber die Begeisterung der Aktionäre über diesen Schritt hielt sich in überschaubaren Grenzen. Vielmehr machte er die bekannten Probleme der Aktie erneut deutlich. Auch wenn wir den Chart unter die Lupe nehmen, sehen wir wenig Neues.

Primärszenario // Chance: 99%

Selbst auf die Gefahr hin, dass wir uns wiederholen, wir bleiben bei unseren Aussagen, dass die Aktie in keinem guten Zustand ist. Auch wenn sich der Titel zwischenzeitlich wieder stabilisieren konnte, bleibt er weiterhin so angeschlagen, dass wir mit einplanen müssen, dass sich der Titel noch einmal halbiert, sollte er unter C$0.90 fallen. Sofern es der Aktie nicht gelingt, die C$1.84 zurückzuerobern, drohen Kurse von C$0.57. Auch wenn die aktuellen Preise optisch sehr tief erscheinen, für uns gilt: Solange sich die Aktie unter C$1.84 hält, werden wir hier noch nicht auf der Longseite Positionierungen hinterlegen.

FAZIT

Der Titel ist und bleibt schwach. Wir halten uns weiterhin von einem Einstieg fern und können dies auch nur dringend anraten!

Bei Notierungen unter C$1.49 und letztlich unter C$1.84 müssen tiefere Notierungen in Betracht gezogen werden. Unsere Mindestanforderung an die Bildung eines soliden Bodens ist das Überwinden der Hürde von C$1.84. Bei Kursen unter C$0.90 sehen wir das Risiko, dass der Titel auf C$0.57 fällt. In Anbetracht der weltweit angespannten Situation an den Aktienmärkten ist auch hier im Zweifel von tieferen Notierungen auszugehen.

Anders sieht es bei Aphria, Emerlald Healt und Canopy Growth aus wo wir Long Einstiege planen.

