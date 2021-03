AURORA Cannabis - DIE STIMME DER WAHRHEIT!

AURORA: ACB // ISIN: CA05156X1087

Er war der Letzte seiner Art: Im Alter von biblischen 101 Jahren verstarb vor einigen Tagen Lawrence Ferlinghetti in San Francisco. Zusammen mit Jack Kerouac, Allen Ginsberg, Michael McClure und Gary Snyder gehörte er der Generation der „Beat-Poeten“ an, die Amerika in seiner dunklen Epoche des Vietnam-Krieges literarisch aufmischten. Doch Ferlinghetti war noch mehr: Unternehmer, Verleger und Inhaber des „City Lights Bookstore“, der berühmtesten Buchhandlung in den USA. Direkt an der Schnittstelle zwischen China-Town und Little Italy gelegen, sorgte sie dafür, dass San Francisco zum intellektuellen Zentrum des Landes wurde. Wir sind aufmüpfig, belesener und klüger als die hohlen Politikerköpfe im Osten, war der Anspruch. Als das Establishment Ferlinghetti vor Gericht zerrte, weil er Allan Ginsbergs Gedicht „Howl“ veröffentlichte, nahm sich mit J. W. Ehrlich einer der gewieftesten Strafverteidiger des Landes des Falls pro bono an und machte daraus einen Musterprozess für Verfassungsrechte und gegen Bigotterie. Natürlich setzten sich die „Beat-Poeten“ stets für die Legalisierung von Cannabis ein und kämpften jahrzehntelang gegen die Windmühlen der Justiz. Die jüngste positive Entwicklung auf diesem Feld sah Lawrence Ferlinghetti mit einiger Genugtuung. Er sei zu alt, um selbst in Cannabis-Aktien zu investieren, sagte er, doch jeder, der es tue, tue gut daran. Man kann es drehen und wenden wie mal will: Die Stimme der „Beat-Poeten“ war auch immer die Stimme der Wahrheit.

Szenario 1 Primärszenario

Wie die gesamte Cannabis-Branche befindet sich auch Aurora zurzeit in einer Gegenbewegung. Da der Wert es bisher nicht über C$26.79 geschafft hat, liegt uns auch keine Bestätigung für ein Tief vor. Gelänge es den Bären allerdings, die Aktie unter die Unterstützung von C$4.93 zu treiben, wäre tatsächlich Schluss mit lustig, weil dann das Aufwärtsszenario neutralisiert ist. Doch wir bleiben dabei: Der Titel besitzt auf längere Frist gesehen das Potenzial sich zu verfünffachen - nur müssen die Bullen mit dem Überschreiten der C$26.79 erst einmal den Grundstein dafür legen. Damit bleiben wir langfristig bei der bullischen Einschätzung. Im hinterlegten Primärszenario sehen wir als nächstes Ziel der Bullen einen Bereich von C$50.00. Noch weiter in die Zukunft geblickt liegen für sie auch Bereiche von C$140 in Reichweite. Wir werden bei Aurora noch einmal einen Zielbereich hinterlegen, der für langfristige Positionierungen genutzt werden kann und diesen an unseren Verteiler verschicken-

Wie bereits erwähnt wie hinterlegen sobald wir ein klares eindeutiges Bild haben einen Tradingbereich für Aphria, Aurora, Canopy Growth, Weed MD, Organigram, Green Thump und Cura Leaf und verschicken dazu Kurznachrichten mit allen Daten zum Einstieg an unseren Verteiler für Cannabis Aktien.

Wollen Sie beim nächsten Einstieg dabei sein?

Anmeldung: www.hkcmanagement.de