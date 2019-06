AURORA Cannabis - Manege frei für die Bären

Wunderschöne Kunststücke werden uns hier von den Bullen und Bären präsentiert. Eine Rolle vorwärts, dann eine Rolle rückwärts und dasselbe wieder Retour – toll…! Das ändert alles nichts an unserer Grundhaltung: die Korrektur ist noch nicht beendet. Die Bären machen noch ein paar Rollen vorwärts.

Szenario 1 (Primärszenario // blaue Linien im Chart // Chance: 70%)

Was wir im Chart aktuell bewundern können, ist eine klassische Formation kurz vor Start einer stärkeren Bewegung. Wir gehen davon aus, dass sich diese Bewegung nach unten entlädt. Nach wie vor erwarten wir ein tieferes Eintauchen in unsere grüne Box im Chart. Das ideale Niveau für einen Einstieg sehen wir bei kan$09.00/kan$07.80. Dort planen wir einen unseren Einstieg.

Wir sind noch nicht investiert!

Szenario 2 (Alternativszenario // rote Linien im Chart // Chance: 30%)

Das sind wir deshalb nicht, weil wir a) nicht an ein direktes Durchstarten der Bullen glauben und b) weil wir viel eher noch die Gefahr eines starken Einbruchs auf der Unterseite sehen. Es könnte nämlich sein, dass wir uns immer noch in einer übergeordneten Korrektur befinden, die Platz bis in den Bereich um kan$04.00 und tiefer hätte.

Das sollten wir immer im Hinterkopf behalten. Hier ist noch gar nichts klar, denn Kurse unter kan$11.30 sind klar bärisch zu werten!

FAZIT

Wir bleiben bei unserer Einschätzung: es geht abwärts. Die Frage ist dann, ob wir zwischen kan$09.00/kanr$07.80 eine Trendwende erwarten können, oder ob wir noch Richtung kan$04.00 und tiefer absegeln. Wir sind noch nicht investiert, werden aber zum nachhaltig profitabelsten Einstiegsniveau eine klare Ansage zum Kauf geben!