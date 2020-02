AURORA CANNABIS - Noch nicht ausgebombt genug!

Weitere Suchergebnisse zu "Aurora Cannabis":

AURORA: ACB // ISIN: CA05156X1087

Primärszenario

Die negativen Geschäftszahlen sind keine Überraschung und die Aktie scheint diese bereits eingepreist zu haben. Auch wenn der Titel über C$1.84 und letztlich über C$1.49 noch die Chance hat, sich zu stabilisieren, um einen Boden auszubauen, fängt die begleitende Indikatorenlage auch hier an, wieder nach Süden abzudrehen. Unter C$3.48 und letztlich bei unter C$4.59 muss in Aurora im weiteren Verlauf von tieferen Notierungen ausgegangen werden, die den Markt bis in den Bereich von C$1.09 treiben werden.

Die bisherigen Gegenbewegungen sind allesamt sehr flach ausgefallen und wurden sofort wieder neutralisiert. Solange uns hier keine Bestätigung vorliegt, dass der Markt die übergeordnete Abwärtsbewegung abgearbeitet hat, werden wir auch nicht anfangen, Alpha-Positionierungen auf der Longseite zu hinterlegen.

Wir werden uns hier somit nicht auf der Longseite engagieren, da der Markt sich immer noch in der hinterlegten Abwärtsbewegung seit 2018 befindet und Notierungen im Bereich von C$1.09 mit eingeplant werden müssen.

FAZIT

Der Titel bleibt unter C$3.48 und unter C$4.59 auf tiefere Notierungen ausgerichtet. Noch werden wir hier somit nicht auf die Longseite aufspringen, da weiterhin von einer Fortsetzung der Abwärtsbewegung ausgegangen werden muss.

In unserem Cannabis Paket welches Sie kostenlos testen können, traden wir insgesamt 7 große Cannabis Titel. Aurora ist aktuell noch ein Kandidat zum warten. Das kann sich jedoch schnell ändern. Dann werden wir sofort eine Kurznachricht per Mail an alle im Verteiler schicken mit den genauen Daten zum Einstieg!

Was ist jetzt zu tun? Abwarten und sich kostenlos anmelden in unserem Verteiler. Wenn Sie das tun, erhalten Sie zum richtigen Zeitpunkt, wenn unsere Indikatoren Anschlagen eine Kurznachricht per Mail zugeschickt, mit allen relevanten Daten zum Einstieg sodass Sie dies nur noch selbst umsetzen müssen. Wir begleiten Sie dann konstant beim weiteren Positionsmanagement und bei Nachkäufen sowie anschließend beim richtigen Zeitpunkt zum Verkauf. www.hkcmanagement.de