AURORA CANNABIS - Billig aber noch zu teuer!

AURORA: ACB // ISIN: CA05156X1087

Den Abwärtstrend beherrscht die Aktie von Aurora seit längerem schon sehr gut. Die schlechte Quartalszahlen und Liquiditätssorgen haben dazu beigetragen, dass der Ausverkauf weiterging.

Wieviel Potenzial schlummert noch in dem Titel? Wir haben uns erneut mit Aurora auseinandergesetzt und den Chart analysiert. Unserem Primärszenario messen wir eine sehr hohe Eintrittswahrscheinlichkeit bei.

Primärszenario // Chance: 99%

Zunächst gehen wir davon aus, dass der Markt ein neues Tief mit dem Anlaufen der Unterstützung bei C$1.84 ausbaut. Sackt der Kurs unter das Limit von C$1.49, dürfte sich auch dieser Titel in die Kategorie Penny Stock verabschieden. Solange Aurora noch unter C$3.48 steht, sehen wir in unserem Szenario keine Bestätigung für ein Tief.

Deshalb lautet unsere Einschätzung: Trotz der vermeintlich günstigen Preise ist auf der Long-Seite allergrößte Vorsicht angebracht. Eine mögliche Halbierung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. In Anbetracht der allgemein angespannten Situation, in der die Aktienmärkte sich derzeit befinden, ist auch bei Aurora von noch tieferen Notierungen auszugehen.

FAZIT

Das aktuelle Fazit für Aurora lautet daher: Die Aktie ist billig, aber immer noch zu teuer. Aus diesem Grund werden hier noch nicht auf die Long-Seite aufspringen. Zunächst wollen wir ein Halten der Unterstützung von C$1.84 sehen, da sonst noch einmal das Potenzial auf eine Halbierung ansteht.

Langfristig sei gesagt, wir sind nicht pessimistisch für den Sektor. Wir können diese Werte bald für absolute Spottpreise einkaufen und dann wirkliche Schnäppchen schlagen. Die exakten Einstiege und das Positionsmanagement können Sie problemlos von uns erhalten.

