AURELIUS-Aktie: Dirk Roesing verkauft Anteile - Aktiennews

Grünwald (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie der AURELIUS AG (ISIN: DE000A0JK2A8, WKN: A0JK2A, Ticker-Symbol: AR4) war zuletzt ein neuer Insiderverkauf zu beobachten.

Am 17.05.2018 hat Dirk Roesing, Aufsichtsratsvorsitzender der AURELIUS Management SE, ein Paket von rund 58.585 AURELIUS-Aktien zum Kurs von 64,25 EUR verkauft, wobei das Transaktionsvolumen bei 3.764.086,25 EUR lag.

Wie das Unternehmen am 03.05.2018 mitteilte, lag der Konzerngesamtumsatz in Q1/2018 mit 912,3 Mio. EUR insbesondere aufgrund der im Geschäftsjahr 2017 erfolgten Verkäufe von Secop, Getronics und der Studienkreis-Gruppe leicht unter Vorjahresniveau (Q1 2017: 1.153,8 Mio. EUR). Der annualisierte Konzernumsatz lag bei 3.687,2 Mio. EUR (Q1 2017: 4.052,4 Mio. EUR). Das EBITDA des Gesamtkonzerns erreichte 10,7 Mio. EUR (Q1 2017: 293,2 Mio. EUR) wobei der Vorjahreswert stark von den Erträgen aus der Auflösung negativer Unterschiedsbeträge aus der Kapitalkonsolidierung ("bargain purchase") der zum 1. Januar 2017 erworbenen Office Depot Europe geprägt war. In Q1 betrug der "bargain purchase" 4,5 Mio. EUR (Q1 2017: 265,1 Mio. EUR). Das operative EBITDA des Gesamtkonzerns lag trotz des Verkaufs profitabler Unternehmen und des Erwerbs von noch im Restrukturierungsprozess befindlichen Unternehmen in den Geschäftsjahren 2017 und 2018 bei 21,5 Mio. EUR (Q1 2017: 41,3 Mio. EUR).

Kurzprofil AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA:

Die AURELIUS Gruppe (ISIN: DE000A0JK2A8, WKN: A0JK2A, Ticker-Symbol: AR4) ist eine europaweit aktive Investmentgruppe mit Büros in München, London, Stockholm und Madrid. Seit der Gründung im Jahr 2006 hat sich AURELIUS von einem lokalen Turnaround-Investor zu einem internationalen Multi-Asset-Manager entwickelt, der ein breites Branchenspektrum und die gesamte Bandbreite der Unternehmensfinanzierung abdeckt.

Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA ist der börsengehandelte Investmentarm mit Fokus auf Umbruch- und Sondersituationen sowie MidMarket-Transaktionen. Aktuell erzielen 21 Konzernunternehmen mit rund 20.000 Mitarbeitern in ganz Europa Umsätze von über 3,5 Milliarden Euro. Die Aktien der AURELIUS Equity Opportunities werden an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 1,9 Milliarden Euro (Stand: April 2018).

Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres Leben.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aureliusinvest.de.