AUFERSTEHUNGS-FANTASIE

Das Osterfest naht mit Riesenschritten und dabei stehen meist weniger religiöse Grundüberzeugungen als das neue Fahrrad oder der neue Roller für das Kind im Mittelpunkt. Es scheint sogar in Mode zu kommen, dass Kinder wie zu Weihnachten Wunschzettel schreiben und die Geschenke immer größer werden. Man mag dies beklagen oder begrüßen – der Wirtschaft tut es auf jeden Fall gut. Und dies konstatieren auch schon jene, die es am besten wissen müssen – die Finanzexperten.



Der ZEW-Konjunkturindex ist wieder aus seinem tiefen Tal der Tränen auferstanden und notiert seit langem wieder einmal über der Nulllinie. Fortschritte im Handelsstreit der USA mit China und bei den beginnenden Gesprächen der EU mit den USA und die vorläufige Absage an einen harten Brexit trugen zu dieser Stimmungsaufhellung bei. Auch die gebeutelte Automobilwirtschaft scheint aus ihrem Trauertal aufzuerstehen und sieht insbesondere im chinesischen Markt ausreichend Wachstumspotential, um die derzeitige Krise zu bewältigen.



Und so scheint die Auferstehung der internationalen Aktienmärkte aus ihrer Dezember-Depression weiter Bestand zu haben. Gestützt werden die europäischen Aktienmärkte durch einen tendenziell schwachen Euro. Die Zweifel an einer starken Wachstumserholung nach den Revisionen der letzten Zeit belasten die Euro-Währung. Auch das britische Pfund leidet unter der anhaltenden Brexit-Ungewissheit.



Für international agierende Investoren fällt dadurch das Oster-Performance-Geschenk durch die Währungsgewinne (wie bei den Kindern heutzutage) ebenfalls etwas größer aus. Da Ostern ein Fest der Hoffnung ist, werden die negativen Wirtschaftsmeldungen in dieser Woche ignoriert. Lieber freuen wir uns an der immensen Spendenbereitschaft, die eines der größten Monumente der christlichen Kultur wieder aus ihren Ruinen auferstehen lassen wird. Die bisher gesammelten 800 Mio. € und die mit den Franzosen bewiesene internationale Solidarität verdeutlichen, dass auch in diesen Tagen andere Dinge wichtiger sein können als Zahlen und Fakten.

