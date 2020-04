AUD/USD: Zweite Kaufwelle gestartet

Beim Währungspaar australischer Dollar (AUD) zum US-amerikanischen Dollar (USD) läuft nach einem vorausgegangenen Crash ab Mitte März nun eine Erholungsbewegung. Dies ist nach technischen Maßstäben allerdings noch nicht beendet, wie die letzten Gewinntage für den australischen Dollar zeigen.

Der Blick auf den mittelfristigen Kursverlauf des Währungspaares AUD/USD offenbart einen schon seit längerer Zeit anhaltenden Abwärtstrend, dieser wurde durch den jüngsten Crash noch einmal verschärft und führte das Paar auf einen Wert von 0,5510 USD abwärts. Erst an dieser Stelle konnte sich der australische Dollar wieder sichtlich durchsetzen und in einem ersten Schritt an das 61,8 % Fibonacci-Retracement um 0,61 USD zulegen. Die letzten Wochen über war eine volatile Seitwärtsbewegung in diesem Bereich zu erkennen, seit einigen Tagen herrscht aber wieder reger Kapitalzufluss in den australischen Dollar und stärkt die Währung gegenüber dem US-Dollar. Aus technischer Sicht fehlt jedoch in der laufenden Aufwärtsbewegung für eine dreiwellige Kursbewegung noch ein frisches Verlaufshoch, dass nun in Kürze aufgestellt werden könnte.

Greenback auf dem Rückzug

Ausgehend von einem frischen Verlaufshoch innerhalb der seit Mitte März bestehenden Erholungsbewegung könnte sogar ein Direktinvestment in Betracht gezogen werden. Ziele lassen sich kurzfristig an den Kursmarken von 0,6213, darüber an 0,6343 USD für das Währungspaar AUD/USD ableiten. Über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VP1U27 ließe sich beispielsweise aus dem Stand heraus eine Rendite von bis zu 62 Prozent erzielen. Eine Verlustbegrenzung sollte die jüngsten Korrekturtiefs von 0,5980 USD allerdings noch nicht überschreiten. Sollte es zu einem Bruch dieses Niveaus kommen, läge eine erste Unterstützung bei 0,5870 USD vor. Geht es allerdings weiter abwärts, könnten sogar noch einmal die Märztiefs bei 0,5507 USD angesteuert werden. Der weitere Verlauf müsste dann erneut ausgewertet werden.

AUD/USD (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 0,6167 // 0,6213 // 0,6256 // 0,6343 Unterstützungen: 0,6091 // 0,5980 // 0,5931 // 0,5870

Fazit

Chinas Wirtschaft fährt wieder hoch, in direkter Abhängigkeit auch die australische. Das könnte dem Land wieder Kapitalzuflüsse bescheren und die laufende Erholungsbewegung beim Währungspaar AUD/USD weiter ausbauen. Ziele sind bei 0,6213 und 0,6343 USD auszumachen. Über ein direktes Long-Investment beispielsweise in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VP1U27 ließe sich bei vollständiger Umsetzung der Idee eine Rendite von stolzen 62 Prozent erreichen. Als Verlustbegrenzung sollten jedoch die jüngsten Zwischentiefs bei 0,5980 USD angesetzt werden, hieraus ergibt sich ein möglicher Ausstiegskurs im Schein von 1,10 Euro. Die Zielmarken lägen im Zertifikat äquivalent bei3,26 und 4,46 Euro. Eine engmaschige Beobachtung wird in den derzeit hochvolatilen Märkten stets vorausgesetzt.

Strategie für steigende Kurse WKN: VP1U27

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,72 - 2,73 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 0,5868 USD

Basiswert: AUD/USD KO-Schwelle: 0,5868 USD

akt. Kurs Basiswert: 0,6155 USD Laufzeit: Open End

Kursziel: 4,46 Euro Hebel: 20,8

Kurschance: + 62 Prozent Quelle: Vontobel

