AUD/USD: Zum Jahresstart bullisch

Seit Jahresanfang präsentiert sich der Aussie (AUD) gegenüber dem US-Dollar wieder merklich fester und könnte nun eine großangelegte Trendwende bereithalten. Nach den Verlusten in 2018 wäre jetzt eine ausgedehnte Erholungsbewegung durchaus angebracht.

Nachdem der australische Dollar im Bereich von 0,813 US-Dollar im Vergleich zum US-Dollar in 2017 und 2018 ein Doppelhoch ausgebildet hatte, endete die vorausgegangene zweijährige Aufwärtsbewegung. Im abgelaufenen Jahr wurden dabei die gesamten Gewinne bis auf ein Niveau von rund 0,700 US-Dollar und somit eine langfristige Horizontalunterstützung wieder korrigiert. Der massive Ausreißer vom Donnerstag mit dem vergleichsweise langen Docht auf der Unterseite kam vermutlich durch die Auflösung größerer Handelspositionen in der traditionell Umsatzschwachen ersten Handelswoche zustande und hat keine größere Bewandtnis an dieser Stelle.

Bereits am Freitag schoss der Wert des australischen Dollars gegenüber dem Greenback aber merklich hoch, bis zum heutigen Tag legte das Wechselkursverhältnis an die 50-Tage-Durchschnittslinie (blaue Linie) um 0,715 US-Dollar wieder zu. Zusammen mit dem vorausgegangenen Verlaufstief aus Oktober letzten Jahres bei 0,702 US-Dollar könnte sich unter günstigen Umständen aus technischer Sicht nun ein Doppelboden auftun und dem Aussie weiteren Auftrieb verleihen. Oberhalb des EMA 50 wären daher weitere Kursgewinne bis an den 200-Tage-Durchschnitt (rote Linie) bei derzeit 0,730 US-Dollar ableitbar und können für kurzzeitiges Long-Investment herangezogen werden. Kritisch muss allerdings ein unerwarteter Kursrutsch unter das wichtige Unterstützungsniveau von rund 0,700 US-Dollar gewertet werden.

AUD/USD (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 0,715 // 0,723 // 0,730 // 0,739 Unterstützungen: 0,710 // 0,705 // 0,700 // 0,698

Mit einem Open End Turbo Long (WKN DD764X) können risikofreudige Anleger, die von einem steigenden Australischen Dollar gegenüber dem US-Dollar ausgehen, mit einem Hebel von 46,6 davon profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt dabei 1,92 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an und kann im Basiswert unter den letzten Tageskerzen aus 2018 von rund 0,707 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 0,690 Euro. Ein Ziel nach oben könnte um 0,730 US-Dollar bestehen. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser spekulativen Idee beträgt 2,5 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: DD764X

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,25 - 1,27 Euro

Emittent: DZ Bank Basispreis: 0,700 US-Dollar

Basiswert: AUD/USD KO-Schwelle: 0,700 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 0,713 US-Dollar Laufzeit: Open end

Kursziel: 2,70 Euro Hebel: 46,6

Kurschance: + 113 Prozent Quelle: DZ Bank

