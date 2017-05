AUD/USD: Richtungswechsel

Dem Wechselkurs von Australischen Dollar (AUD) in US-Dollar (USD) gelang nach einem Abstieg in den letzten Wochen die Wende um 0,733 US-Dollar. Nun geht es im Währungspaar wieder aufwärts. Ziel kann die Oberseite der seit mehr als einem Jahr gesehenen Seitwärtsphase um 0,78 US-Dollar sein.

Seit mehr als einem Jahr bewegt sich das Währungspaar Australischer Dollar in US-Dollar in einer Seitwärtsphase zwischen 0,71 und 0,78 US-Dollar. Ende Mai letzten Jahres sowie um den Jahreswechsel erreichten die Notierungen dabei ihre tiefsten Stände, fanden auf diesem Niveau allerdings in beiden Fällen eine Unterstützung vor. Nachdem der Wechselkurs im April letzten Jahres den Bereich von 0,78 US-Dollar als Hoch markiert hatte, zugleich der höchste Stand seit Juni 2015, kamen die Notierungen im August und November nicht über 0,776 bis 0,778 US-Dollar hinaus, wo sich erneut deren Richtung änderte. Zuletzt erreichte der Wechselkurs von Australischen Dollar in US-Dollar Anfang Mai ein Tief bei 0,733 US-Dollar, doch setzte bereits auf dem Niveau eine Kehrtwende ein und ließ die Notierungen seitdem mit großen Schritten nach oben steigen. Behält das Währungspaar diese Richtung bei, kann es in der übergeordnet zur Seite laufenden Tendenz zum erneuten Anstieg bis in die Region um 0,78 US-Dollar kommen. Eine Absicherung mit einem risikobegrenzenden Stoppkurs kann dabei eng erfolgen, sollte sich der Richtungswechsel nicht als nachhaltig erweisen.

AUD/USD (Tageschart in US-Dollar):

Strategie

Mit einem Open End Turbo Long (WKN DG9FVN) können risikofreudige Anleger, die von einem steigenden Wechselkurs von Australischen Dollar in US-Dollar ausgehen, mit einem Hebel von 18,4 überproportional davon profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 5,4 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann hier im Basiswert bei 0,738 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus zum Wechselkurs von Euro in US-Dollar ein Stoppkurs von 3,60 Euro. Auf weitere Sicht könnte für einen steigenden Wechselkurs ein Ziel um 0,78 US-Dollar bestehen. Das Chance-Risiko-Verhältnis der spekulativen Idee beträgt 5 zu 1.