AUD/USD: Noch kein Ende in Sicht

Der Wechselkurs von Australischen Dollar (AUD) in US-Dollar (USD) steigt seit etwas mehr als einem Monat an und erreichte gestern den höchsten Stand seit mehr als zwei Monaten. Aber noch wurde das mögliche Ziel der ansteigenden Tendenz um 0,78 US-Dollar von den Notierungen nicht erreicht.

Seit etwas mehr als einem Monat steigt der Wechselkurs von Australischen Dollar in US-Dollar an. Noch einmal kamen die Notierungen nach einem ersten Anstieg bis 0,752 US-Dollar zurück und markierten ein Zwischentief bei 0,737 US-Dollar. Danach ging es aber zügig nach oben bis 0,755 US-Dollar und nach einem kurzen Aufenthalt am Widerstand weiter. Dabei schossen die Notierungen zwischenzeitlich mit 0,764 US-Dollar auf den höchsten Stand seit mehr als zwei Monate hinauf. Unsere vor einem Monat vorgestellte Idee, mit der WKN DG9FVN auf einen steigenden Wechselkurs von Australischen Dollar und US-Dollar zu setzen, befindet sich im Gewinn. Der vorgestellte Open End Turbo Long schloss gestern an der Börse Stuttgart zum Geldkurs von 5,81 Euro und lag mit 36 Prozent im Plus. Wer in Erwartung eines steigenden Wechselkurses von Australischen Dollar und US-Dollar in dieser spekulativen Position investiert bleiben möchte, kann hier durch Nachziehen des risikobegrenzenden Stoppkurses zum Vorstellungskurs von 4,25 Euro einen Gewinn von mehr als 10 Prozent absichern.

AUD/USD (Tageschart in US-Dollar):

Strategie

Mit einem Open End Turbo Long (WKN DG9FVN) können risikofreudige Anleger, die von einem steigenden Wechselkurs von Australischen Dollar in US-Dollar ausgehen, mit einem Hebel von 11,6 überproportional davon profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 8,4 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann hier unter der im Chart dargestellten Unterstützung im Basiswert bei 0,751 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich zum Wechselkurs von Euro in US-Dollar ein Stoppkurs von 4,73 Euro. Auf weitere Sicht könnte für einen steigenden Wechselkurs ein erneutes Ziel um 0,78 US-Dollar bestehen. Das restliche Chance-Risiko-Verhältnis der spekulativen Idee beträgt 1,6 zu 1.