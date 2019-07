AUD/USD: Machen die Shorties jetzt ernst?

Anfang Juni hat die australische Notenbank den Leitzins nach unten geschraubt, was den australischen Dollar zunächst in Bedrängnis gebracht hatte. Nach einem Abverkauf auf die 0,6831 hat sich der „Aussie“ stabilisieren und die 0,6900 zurückerobern können. Der zweite Streich der Notenbank folgte in der vergangenen Woche, der Leitzins wurde nämlich auf 1 Prozent gesenkt.

Charttechnik:

Der charttechnische Widerstand, der den Bereich von 0,7021 umfasst, konnte den Kurs nachhaltig nicht überwinden und sollte von uns weiter beobachtet werden. Gelingt es den Marktteilnehmern diese Hürde hinter sich zu lassen, so wäre der Abwärtstrend nicht mehr intakt und das Bild müsste neu analysiert werden.

Trading-Idee:

Solange der AUD unterhalb von 0,7021 verweilt, ist meiner Ansicht nach, ein Short-Einstieg zu favorisieren. Diese Einstiegschance hatten die Anleger bereits am letzten Freitag als eine Short-Umkehrkerze auf ein Umdenken bei den Spekulanten hingedeutet hatte. Der Entry hätte unterhalb der Kerze bei 0,7010 erfolgt, den Stopp hätte man korrekterweise auf die 0,7055 platziert. Da sind wir jetzt natürlich zu spät dran und müssen eine Etage tiefer, nämlich in der Stunde, nach weiteren Setups in Short-Richtung Ausschau halten.

Setup:

Trendhandel Stunde: Entry: 0,6955/Stopp: 0,6992





RISIKOHINWEIS

Die dargestellten Analysen, Techniken und Methoden innerhalb unserer Kommentare und Marktberichte dienen ausschließlich Informationszwecken und sind weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Weiterhin stellt die vergangene Performance eines Finanzprodukts keine Vorhersage für die zukünftige Entwicklung dar. Eine Haftung ist ausgeschlossen.

